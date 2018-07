Reese Witherspoon a făcut o dezvăluire surprinzătoare: a fost într-o relație abuzivă când era mai tânără.

Reese a vorbit despre trecutul ei, într-un interviu, la Super Soul cu Oprah Winfrey. Reese a spus că abuzul pe care l-a suferit a fost unul "psihologic și verbal" și a existat un moment în special care a făcut-o să decidă să părăsească relația.

"O linie a fost trasă și încălcată iar creierul s-a schimbat total", a spus Reese. "Știam că va fi foarte dificil, dar nu am putut merge mai departe" a povestit blonda.

Reese a spus că era "foarte tânără" la acea vreme dar experiența ei a fost "profundă". "Nu eram persoana care sunt astăzi, eram o altă persoană, cu totul", a spus ea.

Dezvăluirea vine la doar câteva luni după ce Reese a declarat că a fost agresată sexual când a fost mai tânără. "Am avut mai multe experiențe de hărțuire și agresiune sexuală însă nu vorbesc foarte des despre ele", a spus ea într-un discurs din octombrie. "Dar după ce am auzit toate poveștile din ultimele zile și am auzit aceste femei curajoase care vorbesc despre asta ... m-au făcut să vreau să vorbesc și eu, pentru că m-am simțit mai puțin singură în această săptămână decât m-am simțit vreodată în toată cariera mea.” a adăugat actrița.

Sursă: Womens Health