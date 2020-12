Mesajul lui Florin Piersic pentru români: "Rămân și când nu o să mai fiu, al dumneavoastră! Să fiți cu speranță că o să fie bine"

Actorul, care va împlini 85 de ani pe 27 ianuarie 2021, a dorit sa transmita un mesaj optimist pentru anul viitor, publicului caruia, spune el, ii datoreaza totul: "Vă doresc, să dea Dumnezeu să fie așa, un an bun, cu sănătate și cu speranță", a spus acesta intr-un interviu acordat TVR Cluj.

"Inima mea, întreagă...Aproape întreagă, inima mea, vă aparține. Vă doresc, să dea Dumnezeu să fie așa, un an bun, cu sănătate și cu speranță, nu uitați. Sunt, rămân și când nu o să mai fiu, al dumneavoastră. La mulți ani!"

Antena 3 va transmite luna aceasta, în ajunul Crăciunului, o emisiune în care Florin Piersic apare alături de părintele Constatin Necula şi Dan Negru.

Florin Piersic, inegalabilul actor care a arătat în ianuarie, de ziua sa, în studioul Sinteza zilei, că este mai tânăr ca niciodată, a anunțat în luna septembrie că revine în forță pe scenă. Florin Piersic a acordat un interviu în exclusivitate pentru Sinteza zilei și a vorbit cu aceeași pasiune despre planurile sale de viitor.

"E extraordinar, nu-mi vine să cred că totuși am această bucurie că după șase luni de zile în care am fost în pandemie toți, și dvs. și noi, actori, actrițe, tehnicieni, decoratori, muzicieni (...) să ne întâlnim cu publicul. Am două cuvinte pe care le iubesc în viața mea: bucurie și speranță." spunea el atunci.