Mierea, ingredientul magic din rețetele culinare și cosmetice

Încă din vechime, oamenii au apreciat mierea ca pe un adevărat elixir al naturii, și au folosit-o ca ingredient culinar și ca balsam pentru răni.

Sursa foto: Shutterstock.com

Cu textura sa catifelată și dulceața subtilă, mierea se regăsește și azi într-o mare varietate de preparate culinare, de la deserturi rafinate, la sosuri decadente.

Magia mierii nu se oprește însă aici. Cu proprietățile sale antioxidante și antibacteriene, acest lichid auriu devine aliatul perfect în ritualurile de înfrumusețare. În rândurile care urmează, îți prezentăm câteva dintre întrebuințările acestui dar al stupului și beneficiile pe care le aduce sănătății.

Mierea în rețetele culinare

Mierea poate înlocui zahărul în multe rețete culinare, pentru a îndulci preparatele. În plus, ea are o aromă și o consistență unică, care conferă un plus de savoare deserturilor și mâncărurilor gătite în care este adăugată. Iată câteva idei simple și delicioase, care te vor convinge să încerci mierea în loc de zahăr:

folosește-o pentru a face clătite pufoase și sănătoase, care pot fi servite cu fructe proaspete sau uscate, nuci, semințe sau iaurt, oferindu-ți un aport de energie și vitamine, ideal pentru un mic dejun echilibrat;

utilizeaz-o în deserturi, cum ar fi în retete de turta dulce de casa , baclavale, cozonaci sau înghețată;

, baclavale, cozonaci sau înghețată; adaugă miere în salate de varză, morcov, sfeclă sau alte legume rădăcinoase, combinând-o cu muștar, oțet, ulei de măsline sau iaurt, pentru a obține un dressing cremos și aromat, care va ajuta la detoxifierea organismului datorită proprietăților sale antiinflamatorii și antioxidante;

mierea are proprietăți antibacteriene și antivirale, astfel încât o poți folosi în ceai, cafea, lapte sau alte băuturi, pentru a-ți îmbunătăți imunitatea și a te proteja de răceli, tuse, dureri de gât sau alte infecții respiratorii;

combină mierea cu muștar, oțet balsamic, sos de soia, usturoi, ghimbir, rozmarin sau alte condimente, în funcție de preferințele tale, pentru a marina carnea sau pentru a o stropi în timpul gătitului.

Mierea în rețetele cosmetice

Mierea este un agent hidratant, antiinflamator, care poate fi folosit și ca ingredient în rețetele cosmetice, pentru a îngriji și înfrumuseța tenul, buzele, mâinile și podoaba capilară. Iată câteva idei simple și eficiente, care te vor convinge să încerci mierea în loc de produsele comerciale, pline de chimicale și aditivi.

Prepară o mască de față cu miere și iaurt, din 2 linguri de miere și 4 linguri de iaurt natural. Amestecă bine ingredientele într-un bol, până obții o pastă omogenă. Aplică masca pe fața curată și las-o să acționeze timp de 15-20 de minute. Clătește cu apă călduță și usucă ușor cu un prosop.

Creează-ți propriul balsam de buze cu miere și ceară de albine, folosind 2 linguri de miere, 2 linguri de ulei de cocos, 2 linguri de ceară de albine și câteva picături de ulei esențial de mentă sau de portocale. Topește ceara la bain-marie, apoi adaugă uleiul de cocos și mierea și amestecă bine. La final, adaugă uleiul esențial și amestecă din nou. Toarnă amestecul într-un recipient mic și lasă-l să se răcească și să se întărească. Balsamul are un gust plăcut și îți va hidrata, proteja și vindeca buzele crăpate.

Pregătește-ți un balsam de păr cu miere și ulei de cocos, din 1/4 cană de miere, 1/4 cană de ulei de cocos și 1/4 cană de apă. Încălzește uleiul la bain-marie, apoi adaugă mierea și apa și amestecă bine. Transferă amestecul într-un recipient cu pompă și agită-l înainte de fiecare utilizare. Aplică șamponul pe părul umed, pe toată lungimea firului de păr și masează ușor scalpul. Lasă-l să acționeze timp de 5 minute, apoi clătește cu apă călduță.

Indiferent că o savurezi într-un desert sofisticat sau o folosești într-o mască de înfrumusețare și îngrijire, mierea rămâne un ingredient magic, o fărâmă de natură adusă în casele noastre. Să nu uităm să ne bucurăm în fiecare zi de acest ingredient prețios, care protejează sănătatea și oferă o stare de bine.