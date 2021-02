Alimentul care îngraşă mai mult decât zahărul. Dr. Mihaela Bilic: "În realitate, reprezintă o capcană"

Mierea, căci despre ea este vorba, îngraşă mai mult decât zahărul, pentru că are nişte molecule pe care corpul nostru le absoarbe fără niciun consum energetic.

Avantajul mierii în raport cu zahărul este însă puterea mai mare de îndulcire, motiv pentru care trebuie să folosim o cantitate mică. Mai exact, explică medicul, un vârf de linguriţă de miere îndulceşte cât o linguriţă de zahăr.

"Mierea ingrasa mai tare decat zaharul!

Desi este perceputa drept un produs cu valente exclusiv pozitive, in realitate mierea reprezinta o "capcana dulce". Dincolo de miturile legate de miere in ceea ce priveste sanatatea, as vrea sa va atrag atentia asupra impactului ei asupra siluetei.

Dr. Bilic: Organismul absoarbe mierea fără niciun consum energetic, spre deosebire de zahăr

Mierea este un dizaharid cu compozitie identică cu cea a zaharului, adica contine molecule de glucoza si fructoza. Daca in structura zaharului aceste molecule sunt legate intre ele, in cazul mierii ele sunt libere, prin urmare organismul nostru le absoarbe fara niciun consum energetic.

Cu alte cuvinte, daca pentru zahar e nevoie de un efort minim al metabolismului pentru a desface dizaharidele in monozaharide, in cazul mierii hidroliza dintre moleculele de glucoza si fructoza este deja facuta de albine.

Mierea este un produs cu putere de indulcire mai mare decat a zaharului, se absoarbe mai repede in sange si are un indice glicemic mai mare (105 fata de 90 pentru zahar). In consecinta, mierea declanseaza o descarcare mai mare de insulina din pancreas si ingrasa mai tare!!

Mihaela Bilic: Dacă îndulciţi cu miere, puneţi un vârf de linguriţă ca echivalent pentru o linguriţă de zahăr

Din punct de vedere energetic, comparate la greutate egala, mierea are mai putine calorii fata de zahar (3 cal/g fata de 4 cal/g). Insa diferenta e compensata din plin prin consistenta mierii: fiind foarte densa este mai grea, deci la volume egale va contine mai multe calorii.

Pentru ca este lichida, mierea ocupa mai putin spatiu fata de cristalele de zahar, asa ca trebuie considerata un "zahar topit".

- 1 lingurita zahar = 4-5 grame = 16-20 calorii

- 1 lingurita miere = 8-10 grame = 25-30 calorii

Avantajul mierii in raport cu zaharul este puterea mai mare de indulcire, prin urmare obtinem aceeasi intensitate a gustului dulce folosind o cantitate mai mica de produs. Deci, atentie, daca indulciti cu miere puneti un varf de lingurita ca echivalent pentru o lingurita de zahar!

1 masura de miere = 1,5 masuri zahar ca si putere de indulcire

Dr. Mihaela Bilic: Mierea e un condiment, nu un aliment de bază

Concluzia: prestigiul mierii in raport cu sanatatea nu are justificare cand e vorba de silueta. Mierea e un condiment, nu un aliment de baza si trebuie consumata cu masura, similar zaharului, strict pentru placerea gustului", a scris medicul Mihaela Bilic, pe pagina de Facebook.

