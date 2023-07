Mircea Badea, Carmen Brumă şi fiul lor, Vlăduţ, vacanţă de vis într-o staţiune preferată de mulţi români

Mircea Badea, Carmen Brumă şi fiul lor, Vlăduţ, petrec o vacanţă de vis într-o staţiune preferată de mulţi români, într-un hotel despre care partenera de viaţă a vedetei Antena 3 CNN a spus că este senzaţional.

Sursa foto: Antena 3 CNN | Instagram

Mircea Badea a plecat în vacanţă cu familia, într-o locaţie de senzaţie, nu foarte departe de România, într-o staţiune frecventată de mulţi români.

Cu toate că se află în vacanţă, vedeta Antena 3 CNN intră în direct, în fiecare seară de la ora 20.00, în cadrul emisiunii În Faţa Naţiunii, acolo unde dezbate, alături de invitaţi şi jurnaliştii Antena 3 CNN, cele mai importante subiecte ale zilei.

Mircea Badea a dezvăluit că este una dintre cele mai bune vacanţe pe care le-a avut în ultimii ani, după ce a ales hotelul Calista Luxury Resort din staţiunea Antalya din Turcia, situată pe malul Mării Mediterane.

Mai mult, vedeta Antena 3 CNN a postat pe Instagram un clip video în care arată imagini de senzaţie din locul în care îşi petrece vacanţa.

De asemenea, partenera lui Mircea Badea, Carmen Brumă, a descris hotelul în care îşi petrece vacanţa alături de famili ca fiind senzaţional.

"Vacantaaaa! Am inceput cu o incalzire usoara intr-una dintre destinatiile noastre preferate, Antalya. Mai ales daca ai copii, mi se pare alegerea ideala pentru ca toata familia sa simta vacanta. Conditii excelente de cazare, plaje impecabile ( nu vezi tu un chiștoc, o sticla de bere in nisip, nimic) , mancare buna si diversa, program pentru copii , sala, spa, piscine de toate felurile si continui lista in stories!

Si pentru ca o sa ma intrebati despre hotel, se numeste @calistahotel , am stat aici prima oara acum 15 ani cand nu aveam copil . Ne-a placut si atunci dar acum il gasim senzational", a scris Carmen Brumă într-o postare pe Instagram.