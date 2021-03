Care sunt plantele benefice pentru casa ta

Plantele Feng Shui sunt printre cele mai frumoase și rezistente flori de interior. Despre ele ştim că purifică aerul, atrag energiile pozitive și crează o atmosferă confortabilă acasă sau la birou.

''Paquira aquatica este o plantă foarte cunoscută în întreaga lume. O să observăm un mănunchi de frunze care cresc. Are tulpină împletită şi este e foarte benefic să o cumpărăm de mică petru că are o viteză de creştere colosală atunci când îţi merge bine în casă. Deci este un barobometru al prosperităţii. Plantele cu frunze cărnoase cu verde pronunţat, cum este crassula, ficusul'. Are acele frunze ovale cărnoase verzi şi aduce prosperitate'', a spus Anca Dimancea, specialist Feng Shui.

Violeta africană este și ea o plantă Feng Shui, deloc pretențioasă, ușor de îngrijit chiar și de începători.

Există însă şi plante pe care ar trebui să evitaţi să le ţineţi în imediata apropiere, conform acelorasi practici Feng Shui.

De asemenea, practica Feng Shui interzice creşterea oricăror plante în camera unde dormiţi.

