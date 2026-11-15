O aplicație de dating din China promite să le dea utilizatorilor banii înapoi dacă nu se căsătoresc în trei ani

1 minut de citit Publicat la 08:00 15 Noi 2026 Modificat la 08:25 15 Noi 2026

Utilizatorii pot avea o singură potrivire activă la un moment dat. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

O nouă aplicație de dating din China le propune utilizatorilor o ofertă neobișnuită. Concret, aceștia își pot primi banii înapoi pentru abonament dacă nu reușesc să se căsătorească în termen de trei ani, potrivit South China Morning Post.

Lansată în luna iulie a acestui an, aplicația Liangpei AI percepe un abonament anual de 2.000 de yuani, echivalentul a aproximativ 300 de dolari.

Spre deosebire de aplicațiile obișnuite, care le permit utilizatorilor să poarte conversații cu mai multe persoane în același timp, Liangpei AI propune întâlniri pe rând.

Pentru a se înscrie, utilizatorii trebuie să furnizeze numele lor real, să încarce o fotografie de profil și să demonstreze că nu sunt căsătoriți.

În prima lună de funcționare, peste 150 de persoane căsătorite au vrut să se înscrie în aplicație.

Fiecare utilizator trebuie să aibă o conversație de 20 de minute cu un robot AI pentru a-și construi un profil personalizat care să includă trecutul familial, educația, cariera, interesele, personalitatea, stilul de viață și așteptările de la un partener.

Utilizatorii pot avea o singură potrivire activă la un moment dat. Pentru a cunoaște o altă persoană, trebuie mai întâi să încheie interacțiunea cu cea cu care au fost puși în legătură.

Mai mult decât atât, fondatorul aplicației susține că cei care rămân necăsătoriți după trei ani de utilizare își vor primi banii înapoi.

Noua aplicație vine pe o piață a întâlnirilor online extrem de competitivă. În 2024, industria de dating din China a ajuns la o valoare de 22,6 miliarde de yuani, adică aproximativ 3,4 miliarde de dolari, și avea în jur de 280 de milioane de utilizatori.

De altfel, fondatorul aplicației, Zeng Xinxun, a transmis că aplicația a fost lansată cu scopul de a conecta oamenii mult mai ușor.

În opinia sa, inteligența artificială, prin capacitatea de a căuta informații și de a analiza date, poate ajuta oamenii să își găsească mai ușor un partener care să corespundă cerințelor lor.