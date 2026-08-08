CNN: Dating-ul digital a intrat într-un punct de oboseală generală. Milenialii şi Gen Z s-au săturat de „swipe”

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De ani buni, aplicațiile de dating au fost regula nescrisă a vieții amoroase: îți faci un profil, dai cu degetul stânga-dreapta, aștepți o potrivire cu cineva. Problema e că tot mai mulți oameni s-au săturat. Ghosting-ul, profilurile șlefuite atât de mult până devin ireale, sentimentul că ești o marfă de aruncat și costurile care se adună la nesfârșit pentru funcții care oricum nu livrează; toate au adus dating-ul digital într-un punct de oboseală generală, scrie CNN.

Iar cifrele confirmă senzația. Un sondaj Forbes pe 5.000 de americani a constatat că 80% dintre millenniali și 79% dintre cei din generația Z se simt epuizați de aplicațiile de dating.

Ei invocă lipsa conexiunilor bune, conversațiile repetitive și timpul mult prea mare petrecut dând cu degetul pe un ecran. În Marea Britanie, reglementatorul din comunicații Ofcom a raportat un declin al celor mai populare trei aplicații în 2024: Tinder a pierdut 594.000 de utilizatori, Hinge 131.000, iar Bumble 368.000.

În locul lor, încet-încet, apare altceva: evenimente pentru necăsătoriți în viața reală, unde swipe-urile și filtrele sunt înlocuite cu activități care iau presiunea de pe scopul final. Nu mai contează neapărat să pleci acasă cu un număr de telefon. Contează să te distrezi.

Pentru cei cărora le place vânătoarea… și puiul

„M-am gândit că «la fel de bine pot să mă duc să alerg după un pui»”, a povestit Rosalind, consultant creativ de 33 de ani. „În punctul ăsta chiar încercăm orice”.

(Rosalind și ceilalți participanți intervievați la aceste evenimente au cerut CNN să nu le folosească numele de familie.)

Rosalind a fost una dintre cele 120 de persoane singure prezente la un eveniment lunar din iunie, unde participanții se împart în echipe de patru până la șase și se întrec să găsească o persoană costumată în pui, într-un pub din centrul Londrei. Acest joc de-a v-ați-ascunselea pentru necăsătoriți, cu bilete epuizate, este organizat de Chicken Rush.

Regula e simplă. Două grupuri a câte 60 de oameni participă la curse separate – una pentru cei între 18 și 30 de ani, alta pentru cei peste 28. Echipele, formate pe baza unor chestionare de personalitate, se studiază timid la punctul de start, până când doi indivizi în costume galbene, țipătoare, de pui, despică mulțimea și o iau la fugă spre un pub necunoscut. Brusc nu mai e timp de politețuri: cursa a început.

Înainte să fie eveniment pentru oameni singuri, Chicken Rush – apărut și la emisiunea „Dragons' Den” de la BBC – se juca între prieteni. Fondatorul Fred Parry s-a inspirat dintr-un joc de tip „pub crawl” popular în universitățile britanice și l-a modernizat, programând o aplicație de navigație care dă echipelor o hartă cu zona posibilă în care se ascunde puiul; cercul se micșorează treptat până când e dezvăluit pubul.

Parry a adăugat și un sistem de puncte, în care jucătorii sunt recompensați prin provocări – să danseze în public sau să facă o poză cu un necunoscut. Există și checkpoint-uri unde echipele pot colecta „arme” virtuale ca să-i încetinească pe ceilalți, cum ar fi „atacurile cu ouă” care dezactivează temporar harta adversarilor.

Totul a pornit dintr-o neînțelegere. În 2022, un prieten a auzit greșit și a crezut că Parry spusese că următorul joc era doar pentru oamenii fără parteneri.

„Deodată o mulțime de oameni mi-au scris să întrebe dacă mai sunt locuri, și pur și simplu m-am luat după val”, spune Parry. A decis să organizeze evenimentul de dating în sâmbăta următoare: „Literalmente doar urmăream cererea”.

În primele 12 luni, spune el, aveau 3.000 de oameni pe lista de așteptare – absurditatea cursei se dovedea a fi un „spărgător de gheață” perfect. „Până vă regăsiți la final, toată lumea vorbește cu toată lumea”, spune Parry.

Mulți dintre cei prezenți în iunie au spus că și-au pierdut încrederea în aplicații, care nu mai funcționează cum o făceau odată.

„Mulți dintre prietenii mei s-au căsătorit cu oameni cunoscuți prin aplicații… dar acum mi se pare foarte greu, pentru că oamenii te judecă doar după imagini. Nu-mi place deloc”, a spus Emma, designer de genți, în vârstă de 33 de ani. „A funcționat foarte bine la început, dar a devenit o cultură a nepăsării, care e atât de ușoară pe o aplicație”, a adăugat Rosalind.

Ethan, 24 de ani, fusese la mai multe evenimente în persoană și refuză să folosească aplicațiile.

„Faptul că știu cum transformă relațiile într-un joc mă îngrijorează, mai ales când… în general rețelele sociale fac să fie mult mai ușor să vezi oamenii ca fiind temporari”, a spus el. „Dating-ul a devenit mult mai puțin intenționat”.

Deși Chicken Rush folosește și el o aplicație și transformă dating-ul într-un joc, într-un fel diferit, potențialul de conexiune reală, față în față, e imediat. Alvira, analist de date, de 27 de ani, și Rory, inginer software, în vârstă de 25, nu erau în aceeași echipă, dar s-au cunoscut după cursă.

„A venit la mine și s-a așezat lin”, a povestit Alvira, spunând că a apreciat „calitatea întrebărilor pe care le-a pus și faptul că a ascultat cu adevărat răspunsurile mele”. „Mi-am asumat un risc și a dat roade”, a spus Rory. Amândoi plănuiesc să iasă la o primă întâlnire.

Salsa în locul „magazinului” de aplicații

Dacă alergatul după un pui nu prea intră în definiția ta a romantismului, Date Nites din Londra organizează o seară de salsa pentru oameni singuri, care aduce un alt fel de căldură.

Noi în peisajul evenimentelor de dating în persoană, Marissa Hussain și Tyler Thompson, ambii de 31 de ani, au fondat Date Nites acum trei luni. Ideea le-a fost inspirată chiar de felul în care s-au cunoscut ei: ați ghicit, la o seară de salsa.

„Ne-am dorit conexiuni mai bune între bărbați și femei, în moduri distractive, sănătoase și intenționate”, a spus Hussain.

Cei doi au observat o creștere atât a evenimentelor pentru oamenii fără parteneri, cât și a dansului salsa, și au știut că ar oferi mediul perfect pentru scântei.

Cel mai recent eveniment al lor, cu bilete epuizate, a adunat 80 de persoane într-un bar din estul Londrei. Ca să spargă gheața, Date Nites oferă câteva jocuri, un bingo social și cărți de conversație, dar nu facilitează potriviri. Ei spun că lecția de dans e echilibrul perfect între structură și un mediu organic în care poți cunoaște pe cineva. Partenerii de dans se rotesc firesc pe parcursul serii.

„Spațiul și profesorul sunt foarte încurajatori, iar (evenimentul) e menit să fie un loc sigur în care ai voie să nu știi ce faci”, a spus Thompson.

În ciuda vulnerabilității, ei văd multe persoane venind singure la clasă. Fondatorii cred că o parte din farmec e tocmai faptul că, având o activitate pe care să te concentrezi, presiunea scade. Dacă nu pleci de la seara de salsa cu vreun număr de telefon, măcar rămâi cu o abilitate nouă.

Dragoste la prima… înălțime

Barul D4100 vuiește de conversații; zâmbete cochete, luminate de lumânări, se apleacă peste mesele lungi pline de pizza și negroni. Pentru un privitor din afară, evenimentul ar putea părea o petrecere de ziua cuiva, cu discuții calde și așezate – dar mesenii tocmai s-au cunoscut și, în seara asta, toată lumea are sub 1,80 metri.

Jake Bucknall și Jacob Stuttard au lansat Dinner for One Hundred („Cină pentru o sută”) în 2020, organizând petreceri uriașe – de aici și numele. Acum, pe lângă cine, dețin barul D4100 și mai administrează alte trei bucătării de pizza în puburi din Londra. După aproximativ 30 de „seri pentru singles” organizate de la prima, în 2023, Bucknall și Stuttard spun că au găsit formula perfectă pentru un speed-dating cu viteză medie, care ține lucrurile lejere.

Participanții ajung la un pahar de bun venit și își găsesc cartonașul cu numele la masa alocată. Seara e împărțită în trei runde, în timp ce pizza curge din belșug. „A fost ca un speed-dating relaxat, pentru că ești mutat puțin dintr-o parte în alta, dar poți în același timp să vorbești cu cine vrei”, a spus Elizabeth, consultant în sustenabilitate, în vârstă de 30 de ani. Grace, o producătoare video de 27 de ani, a preferat acest format „low-key” aplicațiilor de dating care începuseră s-o enerveze.

„Poți obosi vorbind cu mulți oameni deodată, scriind mesaje mai multora și primind apoi toate micile respingeri”, a spus ea.

Pentru prima dată, în iunie, Dinner for One Hundred a provocat filtrele de înălțime din aplicații – care îi dezavantajează adesea pe bărbații mai scunzi – impunând o limită: doar sub 1,80 metri. După ce a văzut o petrecere de club rezervată exclusiv bărbaților de peste 1,80 m, Bucknall a simțit că e momentul să le dea și bărbaților de „înălțimea perfectă, adică 1,75 m” șansa lor de a străluci. „Speram să facă vâlvă pentru că e o prostie”, a recunoscut Bucknall, „dar are și note de sinceritate”.

Deși spune că deocamdată nu plănuiesc alte seri cu restricție de înălțime, evenimentul a fost un succes. Matt, 24 de ani, a recunoscut că își exagerase înălțimea pe aplicații, crezând că va primi mai multe „match-uri”: „Am mai adăugat câțiva centimetri, dar n-am ajuns niciodată la 1,80… Aici nu trebuie să-mi fac griji că sunt înalt, pot pur și simplu să fiu eu însumi”.

De altfel, spune Bucknall, cu restricția de înălțime biletele pentru femei s-au epuizat primele – într-o „chestiune de secunde”.

Seri de dating despre orice, numai despre dating nu

În loc de formatul clasic de speed-dating, cu rotația prin conversații scurte de unu-la-unu, aceste seri iau presiunea de pe umeri.

„Am descoperit că e un mod inedit de a aduna într-o cameră mulți oameni singuri, fără ca ei să se gândească la faptul că sunt la un eveniment de dating”, a spus Parry.

Dincolo de umorul care sparge gheața la aceste seri de nișă, ascensiunea evenimentelor în persoană nu a trecut neobservată nici de industria aplicațiilor. Tinder a introdus în martie 2026 o secțiune „Events”, unde utilizatorii pot răsfoi experiențe organizate în orașul lor, de la seri de trivia la cursuri de ceramică.

Pare că „oamenii sunt gata să încerce ceva diferit față de ultimii 15-plus ani de aplicații de dating”, a spus Hussain, adăugând că „spațiile, experiențele și interesele comune sunt o atracție reală”.

Pe măsură ce ultimele farfurii sunt strânse, barul D4100 se golește pe trotuar. Oamenii zăbovesc în grupuri răzlețe, câțiva schimbând numere de telefon, orice urmă de emoție de la început fiind demult dispărută. Un cuplu proaspăt format chiar se desprinde pentru un sărut de rămas-bun. Privind în urmă la seara aceea, Grace i-a spus reporterului CNN: „E cu siguranță mai distractiv decât să dai la nesfârșit cu degetul pe ecran”.