Cât costă o întâlnire romantică în Europa: care sunt cele mai ieftine și cele mai scumpe orașe

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Romantismul nu înseamnă doar sentimente. Întâlnirile costă și bani. O cafea, un pahar de băutură sau o cină pot pune presiune pe buzunar. Iar pentru unii oameni, banii pot influența nu doar locul în care merg la o întâlnire, ci chiar dorința de a începe o relație. Așadar, cât costă o întâlnire în Europa? Răspunsul diferă foarte mult de la un oraș la altul, potrivit raportului Mapping the World’s Prices 2026, publicat de Deutsche Bank Research Institute, scrie Euronews.

Ce include Cheap Date Index?

Indicele, al cărui nume s-ar traduce prin „întâlnirea ieftină”, include o sticlă de vin, o pereche de blugi, o rochie, două cafele, o masă pentru două persoane la un restaurant de nivel mediu, două bilete la cinema, două bilete de transport în comun pentru o singură călătorie și o cursă cu taxiul de 5 kilometri.

Pentru că indicele include o pereche de blugi și o rochie, hainele pot reprezenta o parte importantă din costul total. Prin urmare, el nu reflectă neapărat doar costul întâlnirii în sine.

Prețurile provin de pe Numbeo, care nu este o sursă oficială de date. Informațiile de acolo sunt colectate de la utilizatori.

Elveția, cea mai scumpă, Turcia, cea mai ieftină

Dintre cele 28 de orașe europene analizate, două orașe elvețiene ocupă primele locuri. Coșul pentru o întâlnire costă 407 euro la Geneva, iar Zurich urmează îndeaproape, cu 400 de euro.

Istanbulul este cel mai ieftin oraș pentru o întâlnire, dar și aici coșul costă 168 de euro. Sub 200 de euro se încadrează și capitala Italiei, Roma, cu 195 de euro.

Media simplă a celor 28 de orașe este de 270 de euro. Cifrele reflectă prețurile de la jumătatea anului 2026.

Întâlnirile sunt destul de scumpe și în țările nordice. Oslo și Copenhaga împart locul al treilea, cu 323 de euro. Stockholm se află pe locul șase, cu 310 euro, iar Helsinki pe locul opt, cu 296 de euro.

Marea Britanie, mai scumpă decât alte economii mari

Dintre cele mai mari economii ale Europei, Londra este cel mai scump oraș, cu 317 euro. Un alt oraș britanic, Birmingham, intră și el în top 10, cu 290 de euro.

Parisul se apropie de media europeană, cu 279 de euro. În Italia, coșul costă 278 de euro la Milano, dar doar 195 de euro la Roma, ceea ce arată diferențe importante chiar în interiorul aceleiași țări.

Cele trei orașe germane de pe listă se situează toate sub media europeană și sunt foarte apropiate între ele. O întâlnire costă 260 de euro la München și 254 de euro atât la Berlin, cât și la Frankfurt.

Cele două orașe spaniole se numără și ele printre cele mai ieftine. Coșul costă 219 euro la Madrid și 213 euro la Barcelona.

În alte orașe, costul este de 294 de euro la Dublin, 290 de euro la Edinburgh, 271 de euro la Bruxelles, 263 de euro la Amsterdam, 250 de euro la Viena și 225 de euro la Varșovia și Lisabona. La Atena, o întâlnire costă 222 de euro, iar la Praga, 214 euro.

Europa, în frunte

Opt dintre cele mai scumpe zece orașe se află în Europa. Continentul are, de asemenea, 14 orașe în top 20 și 20 în top 30. Istanbulul este singurul oraș european printre cele mai ieftine 20.

O întâlnire ieftină costă, în medie, 270 de euro în cele 28 de orașe europene, față de 195 de euro în celelalte 41 de orașe analizate.

La nivel global, Tel Aviv-Yafo ocupă locul al treilea, cu 365 de euro, fiind singurul oraș din afara Europei aflat în top cinci.

New York se situează pe locul opt (308 euro), Los Angeles pe locul 13 (288 de euro), iar San Francisco pe locul 14 (281 de euro). Sydney (270 de euro) este aproape de Amsterdam (263 de euro), iar Dubai (243 de euro) se apropie de Berlin (254 de euro). La Singapore și Madrid, o întâlnire costă la fel: 219 euro.

Tokyo (161 de euro) și Seul (163 de euro) sunt mai ieftine decât Istanbulul (168 de euro). Hong Kong (196 de euro) este și el foarte aproape de Roma (195 de euro).

Când sunt luate în calcul veniturile, clasamentul se inversează

Prețurile nominale spun doar jumătate din poveste. Zurich și Geneva au cele mai scumpe întâlniri ieftine, dar și cele mai mari salarii. Asta înseamnă că acolo o întâlnire consumă cea mai mică parte din venit: 5,6% din salariul net lunar la Zurich și 6,4% la Geneva.

Urmează Luxemburg (6,6%), Amsterdam (6,7%) și Frankfurt (7,2%).

În sudul și centrul Europei, situația se inversează. O întâlnire ieftină la Atena costă 222 de euro, adică puțin peste jumătate din prețul de la Zurich. Cu toate acestea, ea înghite 19,6% dintr-un salariu net lunar mediu de 1.132 de euro, cea mai mare pondere dintre cele 28 de orașe europene. Urmează Istanbul (16,7%), Lisabona (16,3%) și Budapesta (15,6%).

Cifrele privind salariile sunt estimări la nivel de oraș realizate de Numbeo și citate de Deutsche Bank. Ele sunt totuși, în linii mari, în concordanță cu ponderile calculate pe baza câștigurilor nete anuale raportate de Eurostat pentru o persoană singură, fără copii, care câștigă salariul mediu. Datele Eurostat sunt însă medii naționale, nu date la nivel de oraș.

Folosind datele Eurostat, ponderea costului unei întâlniri ar fi cu 7,2 puncte procentuale mai mică la Atena, adică 12,4%. La Lisabona, ar fi de 12,6%, nu de 16,3%, cât rezultă din estimarea salarială a Numbeo.

Analizând legătura dintre venituri și disponibilitatea pentru o relație pe baza unor date din SUA, cercetătorii Johanna Peetz și Geoff MacDonald au constatat că bunăstarea financiară a tinerilor adulți este legată de dorința romantică, de sentimentul că sunt pregătiți pentru o relație și de trecerea efectivă la o relație de cuplu.

La rândul lor, Chen-Hao Hsu și Henriette Engelhardt au descoperit că munca temporară și șomajul reduc probabilitatea ca bărbații și femeile singure din Europa să formeze un cuplu.