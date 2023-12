Afacerea de succes cu care doi soți români au dat lovitura. Marius și Oana s-au întors în România, după 20 de ani petrecuți în Italia

După 20 de ani petrecuți în Italia, Marius și Oana Dorobanțu au decis să se întoarcă în România. Cei doi soți s-au stabilit la Iași și au pus la punct o afacere de succes.

Sursa foto: pixabay

Când a decis să plece în Italia, Marius avea 27 de ani. Visul lui era să facă 50.000 de euro și să se întoarcă acasă pentru a-și termina casa. Nu a fost așa cum și-a imaginat.

Planurile s-au schimbat și abia după aproape 20 de ani a revenit în România.

”Când am plecat în Italia, ca tot românul, eram tânăr, aveam 27 de ani, am zis că mă duc, fac 50 de mii de euro, vin acasă, îmi fac o casă și am terminat. Săracii 50 de mii de euro s-au făcut de mai multe ori și nu am mai reușit să mă întorc”, spune Marius, potrivit Euronews.

Odată întors în țară, Marius a decis să-și folosească cunoștințele și pasiunea pentru gastronomia tradițională și a deschis o mică afacere în domeniul produselor tradiționale românești.

Marius a învățat arta preparării mezelurilor tradiționale de la bunica sa și i-a insuflat această pasiune și soției sale, Oana.

Ideea de a deschide o carmangerie a fost inspirată de dorința de a-și hrăni sanătos copiii și de a păstra vii amintirile gusturilor copilăriei.

”Eu am fost crescut de bunici. Bunica, fiind bătrână, îmi spunea tot timpul să o ajut. Se vede că mi-a prins bine. În viață nu se știe niciodată de ce o să faci, de ce o să ai nevoie. E bine să înveți tot timpul”, a mai spus Marius.

În fabrică, Marius și Oana urmează rețete autentice învățate din copilărie. Pentru a pune bazele business-ului, cei doi soți au investit 230.000 de euro, jumătate din bani fiind fonduri nerambursabile europene.

”Am luat-o de la zero. Aici nu era nimic. Era pământ, câmp. Am făcut clădirea, am adus utilajele”, a precizat Marius.

După trei ani de la deschidere, fabrica produce 18 tipuri de produse din carne.