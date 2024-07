„De mic mă uitam pe atlase zoologice și botanice”: El este David, elevul olimpic din Buzău admis la cele mai bune universități de medicină din România

David Andrei Vlad, elev olimpic din Buzău. Sursa foto: Antena 3 CNN

Performanța și excelența îl caracterizează pe David Andrei Vlad, un elev din Buzău, șef de promoție la cel mai performant colegiu din oraș. David Andrei Vlad este multiplu medaliat la Olimpiadele Internaționale de Biologie și Științele Naturii şi a fost admis la cele mai importante facultăți de medicină din țară.

Aceste rezultate i-au adus și titlul de cetățean de onoare al Municipiului Buzău, fiind singurul elev care a obținut această distincție. Iar acum a fost înscris în campania "100 de tineri pentru dezvoltarea României", desfășurată la nivel național de Fundaţia Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

„De mic mă uitam pe atlase zoologice și botanice, apoi când am început să citesc, am început să citesc enciclopedii și totul a evoluat de acolo.”, a povestit elevul, la Antena 3 CNN.

Evoluţia a fost una spectaculoasă. Într-un singur an, David Andrei Vlad a reuşit să obţină medalia de aur la Olimpiada Internaţională de Ştiinţele Pământului dar şi cea de argint la Olimpiada Internaţională de Biologie.

„Şi olimpiada mi-a apărut mai grea și fiind mai aproape de pasiunea mea biologia, mi-a părut mai satisfăcător rezultatul.”, spune David.

Pentru performanţele lui, în toamna anului a devenit cel mai tânăr cetăţean de onoare al municipiului Buzău.

„Am fost profund emoționat când am aflat de propunerea aceasta. Nu eram sigur dacă chiar este adevărat, pentru că am văzut acest lucru ca o mare onoare. Între timp am ajuns să conștientizez că am am ajutat comunitatea, susținând Buzău, l-am promovat, chiar am realizat că l-am promovat pe la olimpiade, vorbind cu cei din jur și aducând, aducând pe harta performanței Buzăul.”, a mai povestit tânărul.

David a ales să studieze medicina în țară, chiar dacă a fost declarat admis la mai multe universități din Europa.

„Dacă ar fi fost să plec în străinătate aș fi plecat pentru a face o facultate de biologie. Dar mereu am susținut că facultățile de medicină din țară sunt foarte bune și după ce m-am gândit, am decis că aceasta este calea pe care o voi urma.”, a spus David, la Antena 3 CNN

Acum, Vlad David Andrei a fost înscris în Campania "100 de tineri pentru dezvoltarea României". Aceasta celebrează unitatea și identitatea națională, aducând în prim-plan poveștile și realizările celor mai remarcabili tineri din țară. Cei 100 de tineri selectați vor fi incluși în primul catalog al excelenței românești, care va fi lansat la finalul acestui an. Înscrierile în campanie se fac pe fundatiadanvoiculescu.ro.