Avertisment: Înșelătorie "ziua internațională a cafelei" în numele Antena 3 CNN

Antena 3 CNN avertizează că nu derulează niciun concurs cu ocazia "zilei internaționale a cafelei" și nu a trimis reprezentanți să premieze oamenii cu această ocazie sau să le ceară bani, după ce un utilizator de Reddit a semnalat că un bărbat care pretindea că este reprezentant al postului i-a cerut bani vecinei sale cu acest pretext.

Redăm mai jos ceea ce a povestit utilizatorul pe Reddit și apelăm la vigilența oamenilor pentru a nu fi înșelați de acești falși reprezentanți Antena 3 CNN:

"Mă trezesc acum câteva minute că sună cineva insistent la ușile de la etajul meu, eu nu raspund dar stau si mă uit pe vizor sa văd care e faza deoarece vecină (o bunicuță) raspunde.

Un băiat vorbăreț îi zice că astăzi este ziua internațională a cafelei și îi cere vecinei să-i arate dacă are cafea în casă și că o să fie premiată dacă are. Vecina îi arată un pachet și acesta îi spune că "sunteți premiată din partea Antena 3 cu niște pantaloni ortopedici" după care îi zice "acest premiu costă 950 de lei la teleshopping pe Antena 3 dar dvs îi primiți gratis, tot ce am nevoie este o semnătură și 100 de lei taxa POȘTALĂ".

Vecina îi zice direct că nu vrea, la care marele reprezentant Antena 3 "dați-mi măcar 50, 25... 5 lei n-aveți?".

Când am auzit astea am deschis ușa și i-am zis că ziua internațională a cafelei e pe 1 octombrie(cu telefonul în mână) și că sun direct la politie. A luat-o la fugă pe scări și mă înjură de zor.

Nu știu dacă e schema veche, dar cred că le merge faza cu cei batrâni. Avea o pungă plină de așa zise premii.

Din păcate n-am apucat să-i fac poză și blocul nostru nu are camere."