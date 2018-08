Eroii Zilei: Unul dintre salvatorii fetiţei aflată în şoc anafilactic: Am alergat cu ea în braţe şi i-am cântat

Foto: poliţiadefrontieră.ro

Eroii sunt printre noi, uneori la doar câţiva paşi distanţă. Viaţa unei fetiţe de trei ani a fost salvată de doi oameni cu suflet mare, care n-au stat pe gânduri şi au intervenit precum eroii din filme. Micuţa a intrat în şoc anafilactic, după ce a fost înţepată de o albină, dar se afla intr-o zonă izolată, din cauza drumului inundat şi nu se putea interveni. Cei doi, un poliţist de frontieră şi un jandarm, au cărat-o pe fată pe brate câţiva kilomteri, până a intervenit un alt localnic cu un autoturism de teren, care i-a ajutat să ajungă, în timp util, la ambulanța din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Constanța.

''Ne aflam în dispozitiv de supraveghere a frontierei de stat. Am fost sesizaţi de dispeceratul de la Negru Vodă să intervenim în acest caz. Ne-am deplasat cu maşina până într-o zonă în care am putut să ajungem, drumul fiind impracticabil, după care am renunţat la maşină şi am început să alergăm spre victimă. Ni s-a adus la cunoştinţă că este în şoc anafilactic şi trebuie să ajungem cât mai urgent la ea. Fetiţa se afla în braţe la tatăl ei, venea spre noi. Am luat-o în braţe, am încercat să îi inducem o stare de bine, să îi schimbăm gândirea. Am făcut ca trenuleţul, am respirat sacadat şi am început alergarea cu ea în braţe, către maşina care a sărit în ajutorul nostru (...) Intervenţia a durat până în 40 de minute, dar am avut senzaţia că a trecut foarte mult timp. Noi când am preluat fetiţa, am văzut că ochişorii ei începuseră să se umfle, la fel şi buzele. Am încercat să îi inducem o stare de bine, cântându-i. Avem şi noi copii. Am fost trimis acolo să îmi fac treaba. Am făcut-o din instinct', a spus unul dintre eroii micuţei.