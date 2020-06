Eroul Zilei. Bogdan Chirițoiu, poliţistul care a prins un hoţ în timpul liber: ''Dormeam şi am auzit ţipetele femeii!''

Era în prima zi de concediu cand a fost trezit din somn de tipetele unei femei care fusese atacată de un hot, aşa că poliţistul a ieşit din casă în pijama, l-a alergat pe hoţ şi l-a imobilizat până când au ajuns colegii săi.

Bogdan Chiriţoiu a absolvit Şcoala de Agenți de Poliție "Vasile Lascăr" din Câmpina, are 32 de ani şi este astăzi ajutor de şef de post în cadrul Poliţiei din Ciuperceni.

Era undeva la şase dimineaţa, dormeam şi am auzit ţipetele femeii, care erau la o intensitate foarte mare. Chiar nu aveam cum să rămân indiferent la acele ţipete. Am ieşit, am văzut cum încerca să îi smulgă geanta şi a şi reuşit, după care am plecat în urmărirea lui. Am acţionat instinctual. Până să îl prind, am încercat să îl somez oarecum. Când l-am prins şi l-am imobilizat, el mi-a spus că o să sune la Poliţie, crezând probabil, că sunt soţul doamnei'', a povestit poliţistul.