O cititoare The Guardian s-a adresat expertei în relații a publicației despre o problemă care îi afectează viața personală și o împiedică să fie fericită într-o relație.

„Am 30 de ani, sunt singură, fără copii și nu am fost niciodată într-o relație de termen lung. Am încercat să ies la câteva întâlniri, dar asta nu a dus niciodată la o relație. Rareori am relații amoroase, iar chiar dacă petrec ceva timp cu un bărbat și este frumos, nu mă simt niciodată relaxată sau în largul meu. Sunt copilul cel mare al părinților mei, iar aceștia au avut probleme foarte serioase în căsnicie. De-a lungul câtorva ani, tatăl meu a amenințat în mod constant că se va ucide dacă mama îl părăsește, avea crize emoționale foarte agresive, iar în timpul acestor episoade îmi povestea deseori despre viață lui sexuală”, povestește tânăra. Afectată, aceasta mărturisește că poveștile șocante venite din partea tatălui au afectat-o emoțional, iar din cauza lor acum nu poate avea o relație intimă cu un partener din cauză că de fiecare dată i se pare că tatăl ei este prezent în cameră când încearcă să se apropie de un bărbat. Femeia merge la psiholog, însă situația nu pare să se îmbunătățească, iar dilema ei este ce ar putea să facă pentru a își vindeca odată pentru totdeauna rănile din tinerețe.

Mariella, specialista în relații intime pentru The Guardian răspunde: „Oamenii sunt capabil de un egoism enorm însă există mereu speranța că vor lăsa de la ei de dragul copiilor. Aici, din păcate, acesta nu a fost cazul.” Aceasta continuă prin a spune că felul de refulare a tatălui nu este deloc normal: „În momentul în care un adult începe să își povestească frustrările sexuale fiicei lui înseamnă că acesta nu este întreg la minte și este de neiertat.” Mariella spune că este foarte bine că femeia a ales să meargă la psiholog și că asta este un pas important spre vindecare. Pe lângă sesiunile terapeutice, experta The Guardian recomandă femeii să încerce să interacționeze diferit cu potențialii parteneri. Aceasta recomandă discuțiile sincere și răbdarea sfătuind tânăra femeie să nu se grăbească spre a avea relații intime cu cineva. Cel mai bine este să o ia ușor, să vadă dacă undeva există o conexiune și să accepte faptul că vulnerabilitatea într-o relație este absolut normală.

Din cauza experienței nefericite prin care a trecut în copilărie experta este de părere că femeia a învățat cum să recunoască bărbații de care trebuie să se ferească. În final, aceasta încheie prin a sfătui: Orice se va întâmplă în continuare este alegerea ta și nu poți schimba situația actuală dacă nu încerci o nouă abordare. Spunând-i tatălui tău cât de furioasă ești pe el ar putea face parte din procesul de vindecare. Cu siguranță nu are nevoie să fie protejat de o astfel de confruntare și asta oricum ar fi trebuit să se întâmple demult. Cu toate acestea, dacă continui să te uiți în permanență în trecut, va fi mai greu să treci peste. O relație adevărată vine la prețul vulnerabilității față de persoana iubită.”

Sursă: The Guardian