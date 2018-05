O femeie din Arizona a fost acuzată că ar fi urmărit și hărțuit un bărbat cu care a ieşit la o întâlnire anul trecut şi i-ar fi trimis peste 65.000 de mesaje, potrivit mai multor rapoarte. Jacqueline Claire Ades, în varstă de 31 de ani, a fost arestată marţi după ce ameninţase cu moartea și a intrat în casa bărbatului pe care îl cunoscuse pe un site de dating, potrivit unui comunicat de presă al poliţiei Paradise Valley din Arizona, obţinut de PEOPLE.

ABC15 a raportat că Ades ar fi fost obsedată de bărbat din vara trecută, trimiţându-i peste 65.000 de mesaje după o singură întâlnire. Într-un interviu acordat din închisoare, ea a declarat reporterilor: "Am simţit că m-am întâlnit cu sufletul meu pereche. Am crezut că vom avea o relaţie ca orice alt cuplu, dar asta nu s-a întâmplat.” Mesajele trimise de Ades includ: "Nu încerca niciodată să mă părăseşti... O să te omor... Nu vreau să fiu un criminal!" și "Oh, ce aş face cu sângele tău ... mă voi scălda în el" ,raportează AZFamily.

Poliţia din Paradise Valley a fost contactată pentru prima oară în iulie când victima a raportat că Ades îi trimitea în permanență mesaje. Când poliţia a răspuns la un apel telefonic al victimei care susţinea că Ades îl urmărea, au găsit-o pe femeie parcată în faţă casei bărbatului. În acel moment însă ea nu a fost arestată, dar curând după acest eveniment, poliţia susține că femeia a început să îi trimită bărbatului mesaje amenimnțătoare.

Mesajele au continuat, iar în aprilie bărbatul, aflat în delegaţie, a sunat poliţia informând că a văzut-o pe Ades pe camerele de supraveghere şi că aceasta se afla în casa lui. Poliţia a mers la faţă locului şi a găsit-o pe femeie făcând o baie în casa acestuia, moment în care au arestat-o

Ea este acuzată de hărțuire, intimidare, încălcare a proprietății private şi ameninţare.

Sursă: HEALTH