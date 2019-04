O cititoare The Guardian se adresează expertei în relații și familie a publicației cu o problemă care o consumă zilnic. Atât ea cât și prietenele ei au peste 30 de ani și nu au copii, iar cele care și-au întemeiat deja o familie au dispărut din peisaj. „Am încercat să ieșim la întâlniri, dar nu am găsit pe nimeni care să ne intereseze cu adevărat. Una dintre prietenele mele a spus că viața ei nu mai are sens din cauză că nu are un partener sau un copil.” Femeia povestește că în trecut iși încuraja prietenele să mai caute potențiali parteneri crezând că încă mai există șanse de a găsi pe cineva. Acum însă și ea este de părere că este imposibil să întemeiezi o familie și nici măcar posibilitatea de a adopta nu este posibilă deoarece este mult prea costisitoare. Pe deasupra, presiunea de a folosi aplicații de dating este foarte mare în ziua de astăzi, iar experiențele de până acum cu astfel de aplicații a fost dezastroasă: bărbații sunt nepoliticoși sau chiar periculoși, în niciun caz posibili parteneri de viață. Femeia mărturisește într-un final că acum nu știe ce să facă si încotro să se îndrepte cu viața ei.

Mariella, experta în relații și familie pentru The Guardian spune că problema femeii este una foarte des întalnită în societatea de astăzi. Experta recunoaște că și ea a avut aceeași problemă la vârsta de 30 de ani și din păcate, lumea nu s-a schimbat de atunci și se pare nici nu o va face prea curând. În opinia specialistei și generația tânără din ziua de astăzi se va confrunta, din păcate, cu aceiași problemă când va ajunge la vârsta de 30 de ani.

Mariella încurajează totuși femeia spunându-i că viața merge înainte și că unele femei își întemeiază familii mai târziu iar altele duc o viață foarte fericită și singure. „Ai fi uimită de câte poți realiza până la 40 de ani. N-ai idee cât de multe prietene de ale mele și-au găsit soți și și-au întemeiat o familie în jurul vârstei de 40 de ani”, spune experta.

Femeile sunt încă pedepsite pentru independența pe care o dobândesc și sunt forțate de societate să ducă o viață domestică însă acest mod de a trăi nu este pentru toată lumea. În final, Mariella spune că nu și-a pierdut speranța și speră că într-o zi mentalitatea societății se va schimba: „Va veni cu siguranță o perioadă când viețiile femeilor vor fi mai ușoare, fără atâta presiune socială. Avem nevoie de o gândire creativă pentru a face o schimbare. Schimbările mici duc la rezultate incredibile și sunt siguă că dacă tu și prietenele tale v-ați concentra mai mult pe momentul actual decât pe ce ar trebui să se întâmple, ați fi mai fericite.”

Sursă: The Guardian