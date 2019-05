Primarul general, Gabriela Firea, a acordat Diplomă de Excelență profesorului dr. Gelu Colceag

Foto: Gabriela Firea/ Facebook

Primarul general, Gabriela Firea, a acordat miercuri Diploma de Excelenta domnului prof. dr. Gelu Colceag, in semn de recunoastere a performantelor actoricesti, regizorale, manageriale si educationale aduse in slujba dezvoltarii culturii romanesti.

„A fost o bucurie sa ma intalnesc astazi cu domnul Gelu Colceag, actor, regizor, profesor, managerul Teatrelor Mic si Foarte Mic, un om care traiesti pentru teatru. Inca din copilarie pasii l-au dus pe scena teatrului si a filmului.

Domn profesor asa cum este numit de aproape toti actorii este o persoana care se identifica cu istoria si arta Bucurestiului, s-a nascut in cartierul Rahova, a cunoscut Micului Paris, a urcat de scena cu mari actori ai teatrului romanesc, a fost apreciat de public, a fost mentor pentru multi tineri aflati la inceput de drum. Munca de zi cu zi este si acum rasplatita cu aplauze la scena deschisa.

O cariera demna de urmat”, a declarat Gabriela Firea.

Emotionat, Gelu Colceag a transformat intalnirea intr-o poveste iar amintirile copilariei, adolescentei, studentiei, maturitatii au avut farmecul lor.

„Eu ma pot identifica cu viata acestui oras, imi aduc aminte, aveam 6-7 ani si ma plimbam prin Bucuresti, in locul Palatului Cotroceni era Palatul Copiilor iar unde este acum Teatrul National era Circul de Stat. De mic, am jucat in filme si piese de teatru, acesta a fost destinul meu”.

La propunerea primarului general, Gabriela Firea, in urmatoarea sedinta a Consiliului General, va fi supus aprobarii un proiect de hotarare prin care domnul Gelu Colceag va fi desemnat cetatean de onoare al Capitalei.