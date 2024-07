Orașul din Japonia unde turiștii sunt încurajați să mănânce „până dau faliment”

Renumitele chifteluțe takoyaki, preparate în Osaka. Sursa foto: Getty Images

Osaka nu are întinderea urbană amețitoare din Tokyo, unde fiecare viraj deschide o lume a aventurii. Nu are nici templele istorice, dealurile acoperite de copaci sau istoria antică a Kyoto-ului. Ceea ce are, însă, este una dintre cele mai mari atracții pe care le-ar putea dori orice vizitator al Japoniei: cea mai bună mâncare din țară, potrivit CNN.

Mâncarea este practic o religie în Osaka, oraș cunoscut drept bucătăria Japoniei.

Caracatița este, fără îndoială, ingredientul principal aici, partea esențială a marelui dar al orașului Osaka pentru Japonia: takoyaki. Chifteluțe de aluat umplute cu caracatiță tăiată cubulețe, prăjite până devin extrem de fierbinți, care pot fi luate de oriunde ca și gustare la pachet.

Desigur, puțini turiști pot rezista acestei abordări, chiar dacă aceasta îi lasă cu gura arsă.

Takoyaki este, totuși, doar începutul. Locuitorii din Osaka au chiar și o expresie pentru obsesiile lor legate de mâncare: „Kuidaore”, care poate fi tradusă în mai multe feluri.

„Mănâncă până cazi lat”, „să mănânci până dai faliment”, „să mănânci până îți explodează mațele” sau „să te ruinezi cu mâncare extravagantă”.

Există, totuși, un preparat pentru care turiștii trebuie să pună deoparte o sumă considerabilă de bani. Ceva atât de suculent și delicios încât a devenit renumit în întreaga lume. Carnea de vită Kobe. Disponibilă în Dotonbori și în întreaga Osaka, reputația acestei delicatese o precede.

Este carne crescută la cele mai exigente standarde, cu prețuri pe măsură. Un kilogram de mușchi de vită Kobe clasa 11 poate ajunge la 300 de dolari sau mai mult.

Urcând într-un din inima orașului Osaka, se poate ajunge în Kobe în doar o jumătate de oră. Vacile sunt crescute chiar în afara orașului, în condiții stricte. Spre exemplu, cei care se află în Japonia de mai puțin de șapte zile nu pot intra în contact cu ele.