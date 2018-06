(P) Prinde super ofertele la rochii de seara Bogas!

Cum sa nu iubesti reducerile? Orice femeie se simte fericita in momentul in care adauga in cosul de cumparaturi toate acele haine la care a visat inca de la inceput de sezon. Magazinul online Bogas ne surprinde si vara aceasta cu super oferte la intreaga colectie de rochii de seara! Si pentru ca tot este anotimpul celor mai spectaculoase evenimente si petreceri, este momentul sa adaugi in dulap rochii in care sa arati spectaculos! Iata cateva dintre modelele pe care nu trebuie sa le ratezi!

Rochia Enigma

Rochiile de seara negre sunt un must pentru orice femeie. Sunt potrivite pentru orice tip de eveniment si iti ofera o eleganta aparte. Cu siguranta ai avut si tu momente in care chiar nu stiai cu ce sa te imbraci, iar o rochie neagra ti-a salvat seara. Alege un model sofisticat, cu detalii pretioase. Decolteul in ,,V” al acestei rochii de seara, precum si dantela de pe brate si din zona bustului, sunt exact detaliile de care ai nevoie pentru a oferi un plus de senzualitate tinutei tale. Opteaza pentru o pereche de pantofi stiletto din catifea neagra sau sandale foarte fine realizate din acelasi material. Nu ai nevoie de foarte multe accesorii – o pereche de cercei pretiosi vor pune in evidenta eleganta acestei rochii de seara.

Rochia Enigma este disponibila pe site-ul oficial Bogas, avand pretul de 119.99 Lei, redusa de la 199.99 Lei.

Rochia Kenty

Vara este sezonul in care primim o multime de invitatii la nunta. Rochia Kenty de la Bogas este perfecta pentru a-ti asigura o aparitie de efect, care sa starneasca admiratia celor din jurul tau. Este realizata din dantela si lycra, ceea ce inseamna ca iti va contura foarte armonios formele corpului, chiar daca este o rochie lunga. In plus, decolteul adanc al acestei rochii de seara iti ofera un plus de eleganta. Croiul sau este perfect pentru orice tip de silueta, asa ca poti sa o porti cu incredere! Alege o pereche de sandale negre foarte fine care sa nu se zareasca de sub rochie, dar care sa contureze o silueta statuara. Pretul acestei rochii de seara este de 159.99 Lei, fiind redusa de la 279.00 Lei.

Rochia de seara Nicola

Culorile vibrante sunt un must sezonul acesta, iar albastrul acestei rochii de seara este tot ce ai nevoie pentru a iesi in evidenta si a intoarce toate privirile din jurul tau. Transparenta oferita de dantela este un detaliu foarte seducator, iar lycra elastica iti va pune formele in evidenta. Alege accesorii argintii pentru a complimenta culoarea acestei rochii si o pereche de sandale foarte fine din piele metalizata. Prinde-ti parul pentru a lasa la vedere detaliile din zona bustului.

O multime de alte super reduceri te asteapta pe site-ul oficial Bogas.ro. Descopera colectia de rochii de seara si adauga in garderoba piese vestimentare cu care sa faci furori vara aceasta!