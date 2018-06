Părintele Vasile Ioana, mesaj pentru toți părinții: Este o crimă să...

foto: captura Antena 3

Intr-o perioada in care toti parintii incearca sa impace mai multe aspecte ale vietii, cea profesionala, aspectul financiar, dar si casa si viata de familie, e foarte usor sa comiti multe greseli. Parintele Vasile Ioana a avertizat într-o emisiune TV ca parintii nu ar trebui sa faca sub niciun chip aceste greseli in educatia copiilor lor.

1. Neimplicarea in viata copilului



„Este o crima sa lasi copilul mai mult de o ora in fata ecranelor mai mult de o ora. Neimplicarea in viata copilului il lasa pe acesta in mana eroilor din jocurile pe calculator.

Implicarea in viata reala a copilului inseamna sa te joci cu copilul!”, a spus părintele.

