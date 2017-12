foto: Pixabay.com

În unele cazuri, familia, relatiile dintre oameni nu mai au aceeasi insemnatate.

Aceasta este concluzia unei cititoare care a ținut să împărtășească cu cititorii Smart Woman experiența sa de viață:

"Bunicii mei au doua fete si au muncit toata viata ca sa le poata asigura un trai bun, chiar si ulterior plecarii acestora din casa parinteasca. Ambii descendenti ai unor familii simple, au invatat carte ignorand lipsurile materiale si au terminat facultatea, lucrand apoi in medii care le-au permis sa iasa din tara in delegatii, sa schimbe garsoniera in care stateau cu cele doua fete ale lor cu o casa, sa asigure familiei un trai mai mult decat decent.

Cand au gasit casa, compusa din doua apartamente de cate 2 camere, unul din apartamente l-au cumparat pe numele lor iar pe celalalt, data fiind legislatia comunista de atunci (care nu permitea detinerea a doua apartamente simultan), a fost achizitionat cu dispensa pe numele fetei mai mari, care la acea vreme era minora.

Continuarea pe Smartwoman.hotnews.ro.