Prof. Tudorel Butoi, despre povestea poliţistului din Vaslui îmbrăcat în lenjerie de femeie

Ştirea cu poliţistul din Vaslui a devenit virală pe internet. Agentul s-a fotografiat în ipostaze indecente, iar imaginile cu el dezbrăcat le-a distribuit mai multor cunoscuţi. Într-un dintre poze poliţistul apare îmbrăcat în lenjerie intimă de femeie, iar în altele arată cum se autosatisface cu o legumă.

Conducerea Inspectoratului de Poliţie Vaslui s-a sesizat în acest caz şi a deschis o anchetă.

Profesorul universitar dr. Tudorel Butoi, psiholog criminalist, a vorbit în emisiunea ''Voi cu Voicu'' despre cazul poliţistului din Vaslui care a şocat o ţară întreagă.

Poliţistul lucrează de 21 de ani în sistem

''Am văzut lucruri şi mai tragic-comice. Ne aflăm în faţa unui personaj cu grave probleme de fractură a personalităţii sale. Faptul că se îmbracă, bărbat fiind, în lenjerie de damă la modul ostentativ glisând comportamentul lui în sfera sexualităţii, faptul că se pozează în poziţiile acestea incitative erotice, cu morcovul în anus vorbeşte de un individ plecat rău de tot. Plecat din zona pulsiunilor ăstora sexuale care sunt într-o fratură extraordinară, cu complexe de inferioritate, cu probleme nerezolvate legate de sex şi de relaţia sexuală.

Un astfel de individ se hrăneşte din ceea ce se numeşte fantasmă sexuală, o aduce în halul acesta caricaturizat, dar noi nu putem să ne desprindem de faptul că este poliţist (...)

Prof. Butoi: ''Vorbim de un om cu grave difuncţii, de aia nu putem râde''

E un nefericit să stai cu morcovul în anus aplecat îmbrăcat în lenjerie intimă şi să te numeşti poliţist. Păi, nu se poate aşa ceva (...) În opinia mea, testarea psihologică, tocmai pentru a filtra indivizi bizari ca ăsta. Nu stai decât în râs, plâns şi stupefacţie. Aceste teste psihologice menite să deceleze disfuncţionalităţi a depersonalităţii, să facă analiza comportamentală a candidaţilor (...) Testarea psiholgică e perversă, vă spun de acum, este cu şustă şi vrea să vă deceleze exact tainiţele ascunse a pulsionilor pe care le aveţi fiecare dintre voi: frustrări, complexe de inferioritate, agresivitate, pusliunea sexuală nerezolvată, etc.

Testul psihologic trebuie să rămână bisturiul care nu are legătură politică, de niciun fel.

''Să cadă şi să pice şi să intre numai cei care fac dovada echilibrului psihologic, autocontrolului pishologic''

Atrag atenţia profesioniştilor. Să introduceţi, dragi colegi, testele proiective de personalitate, ca să ajungi la un individ de genul acesta. Cam asta este povestea năucitoare.

Acest om nu are rezolvate problemele de sexualitate (...) Problematică sexuală este extrem de importantă şi noi am hotărât şi a gândit-o şi Ministerul Învăţământului până la urmă, ca ea să se facă gradual (...) Acest individ are disfuncţionalităţi pulsionale în sfera sexuală grave, izvorâtă din frustrare, din complexe de inferioritate, dintr-o agresivitate introproiectată: îşi introduce el morovocul în anus, etc.

