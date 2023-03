Psihoterapeutul Anca Maftei explică ce sunt legăturile transgeneraționale și rolul pomelnicului în vindecarea traumelor: "Lucrurile se schimbă radical"

Psihoterapeutul Anca Maftei a explicat ce sunt legăturile transgeneraționale și cum ne ajută constelațiile familiale să vindecăm traumele, într-un interviu exclusiv pentru Antena 3 CNN. elibereze copacul poveștilor repetitive

Anca Maftei, psihoterapeut sistemic și integrativ, a explicat, într-un interviu exclusiv pentru Antena 3 CNN, ce reprezintă legăturile transgeneraționale, cum ne ajută constelațiile familiale, dar și cum fiecare dintre noi este responsabil pentru eliberarea copacului încărcat cu povești repetitive.

"Să ne imaginăm că suntem un copac. Copacul acesta, la un moment dat, simte că își pierde echilibrul. Cu cât rădăcinile sunt mai adânci, cu atât stabilitatea noastră este mai puternică. Noi suntem interconectați mai mult decât văd ochii fizici. Este nevoie pentru un sistem de tratament pentru fiecare. E foarte important să onorăm ceea ce suntem. E important să dăm un loc sau să acordăm puțină atenție lucrurilor. Să oferim lumină și iubire unor lucruri care nu au fost văzute. Chiar și acolo unde nu cunoaștem cu mintea, putem cunoaște cu inima. Putem scrie scrisori de recunoștință tuturor strămoșilor nostri.", a spus psihoterapeutul Anca Maftei, sâmbătă, în cadrul emisiunii De-a viața ascunselea cu Florentina Fântânaru de la Antena 3 CNN.

Anca Maftei a explicat și cât de important este pomelnicul pe care creștinii ortodocși îl dau în fiecare duminică, la Sfânta Liturghie.

"De exemplu, atunci când mergem la biserică și facem acel pomelnic. El ajută foarte mult, însă trebuie să-l facem conștient, nu mecanic. Să transmitem o energie. Să trimitem iubire și recunoștință. Trebuie să acordăm atenție, pentru că totul se potențează. Acea sămânță de iubire și recunoștință va crește toată dragostea în viața noastră și a strămoșilor nostri.", a mai spus aceasta.

Psihoterapeutul consideră că, din punct de vedere transgenerațional, fiecare dintre noi suntem produsul istoriei familiei din care facem parte, cât și a predecesorilor noștri.

"Constelațiile schimbă viața enorm. De 12 ani lucrez cu aceste constelații. Am căutat să lucrez cu anxietatea. Noi toți vrem să scăpăm de simptom. Constelațiile sunt iubire, de fapt. Eu văd ființa umană ca pe o floare. Cu o multitudine de fațete. Tu ești floarea vieții tale și fiecare petală are o anumită poveste. Fie este din experiența ta, fie este o poveste transgenerațională. Ni s-a arătat că purtăm în noi informații șapte generații. Sunt lucruri pe care noi le purtăm în interior, precum secrete, neîmpliniri etc.", a mai precizat Anca Maftei.

"De exemplu, eu nu am fost un copil dorit. M-am născut când mama mea susținea examenul la Facultatea de Medicină. Prin urmare, durerea ei, faptul că a fost atunci exclusă de către familie, toate s-au scurs și au fost preluate de copilul, care eram eu.

Trebuie să înțelegem că atunci când aducem dragostea și pe părinții noștri în inima noastră, lucrurile se schimbă radical. Cu cât există mai multă dragoste și dedicare, cu atât lucrurile merg minunat în orice familie și sistem.", a mai spus Anca Maftei.