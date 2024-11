Regele Charles al III-lea sărbătorește astăzi împlinirea a 76 de ani. Ce urări a primit

Regele Charles al III-lea, aflat încă în tratament pentru cancer, sărbătorește împlinirea a 76 de ani de viaţă joi, 14 noiembrie, după un an care, potrivit fiului său, Prințul William a fost "cel mai greu din viața sa". Un an care ar putea fi comparat cu cel pe care regina Elisabeta îl descrisese ca fiind un "annus horribilis", anul 1992, marcat de mai multe divorțuri în cadrul familiei regale și de incendiul de la Castelul Windsor.

Pentru a sărbători această aniversare, conturile oficiale ale familiei regale și cele ale Prințului și Prințesei de Wales au publicat ambele o fotografie a suveranului, relatează BFMTV. Prima foarte clasica, cu costum albastru, a doua mai neobişnuită, a suveranului cu ochelari de soare si o ghirlandă de flori la gât.

Regele și-a reluat angajamentele la sfârșitul lunii aprilie, la două luni și jumătate de la anunțarea bolii sale. "Provocarea este încercarea de a-l opri", a mărturisit regina Camilla de mai multe ori.

