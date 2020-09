Rețete gustoase din resturi de mâncare! Câte tone de hrană aruncăm la gunoi în fiecare zi

Anual, un singur român aruncă circa 192 de kilograme de alimente. Un dezastru ecologic care poate fi însă prevenit daca am cumpara cât am avea nevoie şi am folosi toate alimentele din frigider.

Statistica arată că românii aruncă şase mii de tone de hrană la gunoi în fiecare zi.

''Risipa alimentară înseamnă produse fabricate care nu şi-au atins destinaţia şi scopul. Dacă ar fi după mine, aş pune sută la sută coji, coji de ceapă, coji de orice (...) Am vrut să le arăt că se poate lucra şi cu alte alimente şi să scoatem preparate extrordinare'' , spune Robert Mârza, organizator evenimente.

Statisticile UE arată că România ocupă locul 9 în ceea ce priveşte risipa alimentară. Anual, fiecare cetăţean român, aruncă la gunoi aproximativ 192 de kilograme de alimente, adică 2,2 milioane de tone de alimente la nivelul întregii ţări.