România trece la ora de iarnă cu o zi mai devreme în 2026: În ce noapte de octombrie dormim mai mult și cum „se dă ceasul”

5 minute de citit Publicat la 11:24 06 Oct 2026 Modificat la 11:27 06 Oct 2026

Trecerea la ora de iarnă în România se face toamna, în octombrie. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

România trece la ora de iarnă în ultima duminică din octombrie 2026, însă anul acesta schimbarea are loc cu o zi mai devreme decât în 2025. Ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, iar românii vor avea parte, cel puțin teoretic, de o oră în plus de somn.

Schimbarea orei se face în România de două ori pe an, în conformitate cu sistemul european de trecere între ora de vară și ora standard.

Când se schimbă ora în România în 2026

Schimbarea se va produce în noaptea de 24 spre 25 octombrie 2026.

Mai exact, atunci când ceasurile ajung la ora 4:00, acestea vor fi date înapoi la ora 3:00.

Astfel, intervalul dintre ora 3:00 și ora 4:00 se va repeta, iar ziua de duminică, 25 octombrie, va avea 25 de ore.

Pentru cei care dorm în acel interval, schimbarea înseamnă, în principiu, o oră în plus de somn. Evident, acest lucru este valabil doar dacă ora suplimentară este efectiv folosită pentru dormit.

De ce trecem la ora de iarnă pe 25 octombrie și nu pe 26?

În România, regula actuală este ca revenirea la ora standard să aibă loc în ultima duminică din octombrie.

În 2025, ultima duminică a lunii octombrie a fost 26 octombrie, motiv pentru care atunci s-au dat ceasurile înapoi.

În 2026, însă, ultima duminică din octombrie este 25 octombrie. De aceea, schimbarea are loc cu o zi mai devreme în calendar decât anul trecut. Nu este vorba despre o modificare specială a regulii, ci pur și simplu despre felul în care se așază zilele săptămânii în calendar.

Comisia Europeană menține în continuare calendarul schimbărilor sezoniere ale orei, iar România se află în acest sistem.

Dormim mai mult în noaptea de 24 spre 25 octombrie?

Da, cel puțin teoretic.

Dacă cineva se culcă sâmbătă seara la ora 23:00 și își păstrează aceeași oră de trezire duminică dimineața, va beneficia de o oră suplimentară de somn datorită schimbării ceasurilor.

De exemplu, dacă alarma este setată pentru ora 8:00, iar persoana doarme neîntrerupt, va beneficia de o noapte mai lungă.

Motivul este simplu: o oră care ar fi trecut de două ori pe ceas este „câștigată” în timpul nopții.

Ce înseamnă schimbarea pentru lumina naturală

Cel mai vizibil efect al trecerii la ora de iarnă este modificarea orelor de răsărit și apus.

În București, pe 24 octombrie, soarele răsare în jurul orei 7:42 și apune în jurul orei 18:16.

Pe 25 octombrie, după schimbarea orei, răsăritul este indicat în jurul orei 6:43, iar apusul în jurul orei 17:15.

Diferența de aproape o oră nu înseamnă că Soarele își schimbă brusc ritmul. Este efectul direct al faptului că ceasurile sunt decalate cu 60 de minute.

Practic, după trecerea la ora standard, dimineața va fi lumină mai devreme, iar seara se va întuneca mai devreme.

Pentru mulți oameni, cea mai vizibilă schimbare este tocmai faptul că după-amiaza și seara se lasă întunericul mai repede.

Cum va fi prima zi după schimbarea orei

Duminică, 25 octombrie, va fi o zi puțin neobișnuită. Este ziua în care România va avea oficial 25 de ore, din cauza repetării intervalului de o oră.

După această dată, diferența de lumină va deveni tot mai evidentă de la o zi la alta, deoarece ne aflăm deja în perioada în care durata zilei scade rapid.

În București, de exemplu, pe 26 octombrie răsăritul este în jurul orei 6:44, iar apusul în jurul orei 17:13. Pe măsură ce avansăm spre finalul lunii octombrie, apusul va veni din ce în ce mai devreme.

Se renunță la schimbarea orei?

Subiectul renunțării la schimbarea sezonieră a orei este discutat de mai mulți ani în Uniunea Europeană.

Parlamentul European a susținut în 2019 renunțarea la schimbarea sezonieră a orei, însă propunerea nu a fost pusă în aplicare la nivelul UE. Prin urmare, în 2026, sistemul schimbării orei este încă în vigoare.

Mai mult, Comisia Europeană a publicat în 2026 calendarul perioadelor de vară pentru anii următori, ceea ce confirmă că sistemul rămâne prevăzut în prezent pentru statele membre. Pentru 2027, de exemplu, trecerea la ora de vară este prevăzută pentru 28 martie, iar revenirea la ora standard pentru 31 octombrie.

Ce trebuie să facem cu ceasurile?

În cazul ceasurilor care nu se reglează automat, în noaptea de 24 spre 25 octombrie trebuie să mutăm manual acele: De la 04:00 la 03:00.

În schimb, majoritatea telefoanelor mobile, computerelor și dispozitivelor moderne conectate la internet își ajustează automat ora.

Este totuși recomandat să verificăm în dimineața de 25 octombrie dacă dispozitivele au făcut corect schimbarea, mai ales în cazul unor ceasuri, sisteme de alarmă sau aparate electrocasnice care nu sunt conectate la internet.

Ora de iarnă 2026, pe scurt

Când? În noaptea de sâmbătă, 24 octombrie, spre duminică, 25 octombrie 2026.

Cum se schimbă ora? La 04:00, ceasurile se dau înapoi la 03:00.

Dormim mai mult? Da, noaptea are cu o oră mai mult.

Câte ore va avea ziua de 25 octombrie? 25 de ore.

Ce se întâmplă dimineața? Va fi lumină mai devreme.

Ce se întâmplă seara? Se va întuneca cu aproximativ o oră mai devreme după schimbarea ceasurilor.

Este schimbarea mai devreme decât anul trecut? Da, cu o zi în calendar: în 2025 schimbarea a fost pe 26 octombrie, iar în 2026 are loc pe 25 octombrie.

Se renunță la schimbarea orei în 2026? Nu. România continuă să aplice sistemul actual de trecere între ora de vară și ora standard.

De ce există ora de iarnă?

Trecerea sezonieră la ora standard are legătură cu sistemul de organizare a timpului în funcție de perioada anului și de durata luminii naturale.

România folosește în prezent ora standard a Europei de Est, UTC+2, în sezonul rece, și trece la UTC+3 în perioada orei de vară.

Sistemul urmărește, printre altele, adaptarea programului social și economic la perioada în care există mai multă lumină naturală în timpul serii.

Ideea de a muta ceasurile pentru a profita mai bine de lumina naturală este mai veche decât pare.

În 1784, Benjamin Franklin a publicat, în glumă, un eseu în care sugera că parizienii ar putea economisi lumânări dacă s-ar trezi mai devreme, odată cu răsăritul soarelui. Franklin nu a propus însă sistemul modern al schimbării orei și nici nu a sugerat concret mutarea ceasurilor cu o oră.

Ideea serioasă a fost formulată mult mai târziu. În 1895, entomologul neozeelandez George Vernon Hudson a propus un sistem prin care ceasurile să fie date înainte pentru ca oamenii să beneficieze de mai multă lumină seara.

Un alt nume important a fost britanicul William Willett, care, la începutul secolului XX, a făcut campanie pentru introducerea „orei de vară” în Marea Britanie.

Primul stat care a introdus oficial schimbarea orei

Primul stat care a aplicat la nivel național ora de vară a fost Germania, în timpul Primului Război Mondial.

La 30 aprilie 1916, Imperiul German a dat ceasurile înainte cu o oră. Motivul principal era economic și militar: folosirea mai eficientă a luminii naturale putea reduce consumul de combustibil și de energie, într-o perioadă în care resursele erau esențiale pentru efortul de război.

Mai multe state europene au urmat rapid exemplul Germaniei.

După război, multe țări au renunțat la sistem. Acesta a revenit însă în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial și, ulterior, în diverse forme.