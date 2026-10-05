Țările europene care au renunțat definitiv la schimbarea orei. De ce UE păstrează încă ora de vară și ora de iarnă

Mai multe țări, printre care Islanda, Turcia, Rusia, Belarus, Armenia și Georgia, au renunțat la schimbarea sezonieră a orei. Foto: Getty Images

De două ori pe an, schimbarea orei revine în actualitate și readuce aceeași întrebare: mai este sau nu utilă? În timp ce Uniunea Europeană nu a reușit încă să renunțe la acest sistem, unele țări au făcut deja pasul și nu își mai schimbă deloc ceasurile în funcție de sezon.

Mai multe țări, printre care Islanda, Turcia, Rusia, Belarus, Armenia și Georgia, au renunțat la schimbarea sezonieră a orei și folosesc aceeași oră pe tot parcursul anului. Aceeași regulă este aplicată și în cea mai mare parte a Asiei și Orientului Mijlociu, dar și în numeroase state din America de Sud.

Printre principalele motive invocate pentru renunțarea la schimbarea orei se numără simplificarea vieții de zi cu zi, evitarea problemelor tehnice și faptul că, în apropierea Ecuatorului, durata zilei variază foarte puțin de-a lungul anului, scrie Blic.

Islanda, Turcia, Rusia, Belarus, Armenia și Georgia se numără printre țările care au renunțat la trecerea de la ora de iarnă la cea de vară și invers. Nici în mare parte din Asia, Orientul Mijlociu și America de Sud ceasurile nu mai sunt date înainte și înapoi de două ori pe an.

Islanda păstrează aceeași oră pe tot parcursul anului, fără trecerea între ora de vară și cea de iarnă. Turcia a renunțat la schimbarea orei în 2016 și folosește de atunci un sistem permanent. Rusia, Belarus, Armenia și Georgia au eliminat, la rândul lor, schimbările sezoniere.

În UE, discuțiile privind renunțarea la schimbarea orei durează de ani de zile

Comisia Europeană a organizat în 2018 o consultare publică la care au participat aproximativ 4,6 milioane de persoane, iar circa 84% dintre respondenți s-au declarat în favoarea eliminării schimbării sezoniere a orei.

Ulterior, Comisia a propus ca schimbarea orei să fie eliminată începând din 2019, fiecare stat urmând să poată decide dacă păstrează permanent ora de vară sau ora de iarnă.

Statele membre nu au reușit însă să ajungă la un acord asupra variantei care ar trebui păstrată, astfel că propunerea nu a fost pusă în aplicare. Țările Uniunii Europene continuă și astăzi să treacă primăvara la ora de vară și toamna la ora de iarnă.

Cum se schimbă ora în diferite regiuni ale lumii

În Asia, schimbarea sezonieră a orei nu este folosită în China, India, Japonia, Coreea de Sud, Thailanda, Vietnam, Indonezia, Malaysia și Singapore. China a renunțat la ora de vară în 1991.

În Orientul Mijlociu, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Kuweit și Bahrain nu schimbă ora în timpul anului. Iranul a renunțat la sistemul sezonier în 2022, iar din 2023 nu mai trece de la ora de vară la cea de iarnă.

În America de Sud, Brazilia, Argentina, Columbia, Peru și Ecuador nu folosesc schimbarea sezonieră a orei. Brazilia a renunțat la ora de vară în 2019.

În Australia, regulile diferă de la un stat la altul. New South Wales, Victoria, Australia de Sud, Tasmania și Teritoriul Capitalei Australiene trec la ora de vară, în timp ce Queensland, Australia de Vest și Teritoriul de Nord nu schimbă ora, potrivit portalului „Maariv”.

Printre motivele pentru care unele state au renunțat la schimbarea sezonieră a orei se numără simplificarea activităților de zi cu zi, evitarea problemelor care pot apărea în sistemele informatice, transporturi și afaceri, dar și faptul că, în țările aflate aproape de Ecuator, durata zilei nu diferă semnificativ de-a lungul anului.

Românii vor trece la ora de iarnă în luna octombrie 2026, când ceasurile vor fi date înapoi cu o oră. Schimbarea se va face în noaptea de 24 spre 25 octombrie, ultima duminică din lună, conform regulilor europene privind trecerea la ora standard.