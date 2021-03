Cum poți afla dacă suferi de o boală gravă, chiar dacă nu ai simptome. Cadoul medicilor pentru femei in luna martie

”Aș porni de la informare, care este esența problemei. Odată ce suntem cu toții informați, știm ce să facem. Deci, educația pentru sănătate este piatra de temelie a acestui fundament.

În mod ideal, ar trebuie să avem ore de educație pentru sănătate în școală. Și un astfel de program a fost pus pe masa guvernului în urmă cu cinci ani. Ceea ce încercăm noi să facem, ca societate profesională, eu reprezint sociatatea română de ginecologie și chirurgie oncologică, este să contribuim activ și la partea aceasta de informare.

Trebuie, în primul și primul rând, să facem o deosebire clară între paciente și femei. Nu toate femeile sunt paciente. Dar ne adresăm tuturor femeilor de la vârste tinere, pentru a le putea forma obiceiuri sănătoase, pentru a înțelege ce înseamnă profilaxie primară, ce înseamnă vaccinare, ce înseamnă profilaxie secundară, ce înseamnă să facem controale regulate, ce înseamnă boli cu transmitere genetică”, spune Patriciu Achimaș.

”În această perioadă foarte puține femei s-au prezentat la medic, și pe bună dreptate. A fost frica de boală. (...) Chiar dacă nu avem semne, e bine ca măcar un exament citologic Babeș Papanicolau să fie efectuat cu regularitate, dacă nu e posibil anual, măcar la doi ani de zile, iar după vârsta de 40 de ani, o mamografie pe an”, a adăugat el.

Medicul a vorbit, de asemenea, și despre un ”cadou” pregătit doamnelor în luna femeilor. Este vorba despre o campanie de susținere a femeilor cu cancere genito-mamare.

”Societatea noastră organizează regulat forumul de ginecologie oncologică adresat profesioniștilor în sănătate. Suntem afiliați la societatea europeană de profil și, în acest context, ne luăm ca sarcină și informarea pacientelor. Încercăm să transmitem informații de cea mai bună calitate, dar și să formăm atât publicul, cât și profesioniștii, în spiritul comunicării, dar mai mult decât atât, în spiritul a ceea ce trebuie să se întâmple și la noi în țară, dar, din păcate, vine atât de greu, această trecere de la medicina centrată pe medic, la medicina centrată pe pacient.

Pe de altă parte, sigur că participăm activ la a construi o abordare holistică în managementul pacientelor noastre. Acest moment poate nu este cel mai fericit în contextul pandemiei, tocmai de aceea toate cursurile acestea sunt online”, a mai spus medicul Patriciu Achimaș.

Povestea ta, de ziua noastră - O campanie de susținere a femeilor cu cancere genito-mamare - 1-8 martie 2021

1 Martie 2021

17.00- 17.10 Deschiderea evenimentului – Președintele Societății Române de Chirurgie și Ginecologie Oncologică - Prof. Dr. Patriciu Achimaș - Cadariu

Evenimentul virtual din 1-8 martie reunește lideri de opinie din lumea medicală, dar ascultă și vocea pacienților pentru a discuta și deschide noi perspective.

17.10- 17.30 Abordarea medicală a cancerelor din sfera genito – mamară - Prof. Dr. Patriciu Achimaș -Cadariu- Președintele Societății Române de Chirurgie și Ginecologie Oncologică

17.30- 17.50 Adaptarea psihologică pe tot parcursul traiectoriei oncologice – Psih. dr. Florina Pop, Institutul Oncologic” Prof. Dr. I. Chiricuță”

17.50- 18.05 Nursing – asistență medicală și suport emoțional minimal de calitate – As. Medical Ioana Gădălean, Institutul Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuță”

18.05- 18.35 Testimonial – Am ales supraviețuirea în cancer, d- na Rodica Dan

18.35- 19.35 Sesiune organizata in parteneriat cu ENGAGe :

- ESGO-ENGAGe- How can a European network help patients? - Icó Tóth ENGAGe Co-chair, Prof. dr. Murat Gultekin ENGAGe chair

- World GO DAY/ World Gynecological Oncology Day- Petra Adámková, ENGAGe EEG member

- Information is power but communication is the solution - Kim Hulscher, ENGAGe EEG

2. Martie 2021

15.00- 17.00 Workshop online dedicat profesioniștilor din sănătate

Comunicarea eficientă a profesioniștilor din sănătate cu pacienta/pacientul

Psih. dr. Florina Pop, Institutul Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuță”

Prof. Dr. Patriciu Achimaș- Cadariu- Președintele Societății Române de Chirurgie și Ginecologie Oncologică

17.00- 17.20 Webinar online dedicat profesioniștilor din sănătate Leadership eficient și coparticipativ în echipele oncologice de îngrijiri multidisciplinare - dr. Alexandra Tolnai, Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca

17.20- 18.00 Workshop dedicat pacientelor- Ce trebuie să întreb medicul când aflu că am cancer? Ce trebuie sa stie un apartinator?

Prof. Dr. Patriciu Achimaș - Cadariu - Președintele Societății Române de Chirurgie și Ginecologie Oncologică

Psih. dr. Florina Pop, Institutul Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuță”

18.00- 18.30 Sorytelling realizat în parteneriat cu Asociația ROZ- Testimonial dna. Delia Grigoroiu

3 Martie 2021

Provocările referitoare la diagnosticare

17.00- 17.30 Testimonial – d-na Cătălina Dinu

17.30- 18.00 Testimonial – d-na Luminița Bogdan

18.00- 18.20 Dr. Lisencu Carmen, Institutul Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuță”

18.20- 18.50 Prof. Dr. Patriciu - Achimaș Cadariu- Președintele Societății Române de Chirurgie și Ginecologie Oncologică

18.50- 19.00 Discutii

4 Martie 2021

17.00- 19.00 Mituri in nutritia pacientului oncologic - Dr. Laura Ene, Spitalul Monza - Cooking lesson Academia de Nutritie

5 Martie 2021

17.00- 19.00 Reconstructia mamara- aspectele estetice și adaptarea psihologică în perioada de supraviețuire

Testarea și consilierea genetică în cancerele de sân și ovar ereditare

Panel: Dr. Mihai Lesaru, Institutul Clinic Fundeni, dr. Andreea Catana, Institutul Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuță”, Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca, Psih.dr. Florina Pop, Institutul Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuță”, Dr. Maximilian Muntean, Institutul Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuță”, Prof. Dr. Achimaș Patriciu Cadariu

19.00- 19.30 Testimonial –Pledoarie pentru viață - d-na Mirela Popescu

19.30- 20.00 Testimonial – D-na Iulia Busuioc

6 Martie 2021

10.00- 11.15 Cancerele în sarcină. Fertilitatea post-tratament

Panel: Prof. Radu Vladareanu, Spitalul Universitar de Urgență Elias, București, Dr. Dan Jinga, Neolife București, Prof. Dr. Patriciu Achimaș – Cadariu

11.15- 12.45 “Chirurgia frumoasa a cancerului mamar” (sesiune organizata in parteneriat cu Societatea Romana de Chirurgie a Sanului si Oncologie)

Chirurgia oncoplastica, ganglionul santinela, reconstructia mamara, mastectomia contralaterala, operatii de simetrizare dupa cancer mamar- Prof. Dr. Alexandru Blidaru, Institutul Oncologic București, S.L. Dr. Cristian Bordea, Institutul Oncologic București, S.L. Silviu Voinea, Institutul Oncologic București, dr. Aniela Noditi, Institutul Oncologic București, dr. Mihaela Radu, Institutul Oncologic București

12.45- 13.05 Webinar De ce există suferință? O perspectivă spirituală. Psih. Logoped Daniela Lidia Ricean, Institutul Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuță”

7 Martie 2021

10.00- 10.30 Testimonial – D-na Claudia Ghira

10.30- 11.00 Relatia de cuplu în timpul și după tratamentul oncologic

Psihoterapeut Anca Pavel, Asociația Multiculturală de Psihologie și Psihoterapie

11.00- 11.30 Feminitatea dupa cancer ( workshop realizat in partenerit cu Asociatia Imunis)

8 Martie 2021

17.00- 17.15 Reintegrarea socio-economica a femeilor cu cancere genito-mamare - Psih. dr. Florina Pop, Institutul Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuță”

17.15- 17.45 Testimonial – d-na Radu Virginia

17.45- 18.15 Workshop- Terapie prin artă – Psiholog - Psihoterapeut, Artist plastic Dorina Savin Socaciu, Fondator Wellbeing Gallery

18.15- 19.00 Încheierea evenimentului online: Cătălina Dinu, Mirela Popescu, Rodica Dan, Luminița Bogdan, Iulia Busuioc, Virginia Radu, Claudia Ghira, Psih Florina Pop, Prof. Dr. Patriciu Achimaș - Cadariu

