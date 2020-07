Simptomul prin care Andreea Esca și-a dat seama că are coronavirus. Nu avea febră și nu se simțea rău!

„Da, am fost bolnavă de Covid-19, atât eu cât și soțul meu și unul dintre copii. Mulțumită lui Dumnezeu și medicilor extraordinari alături de care am trecut prin această perioadă nefericită suntem bine și avem un rezultat negativ astăzi, toți 3.

Niciodată nu te aștepți să ți se întâmple ție, oricum ar fi. Primul care s-a îmbolnăvit a fost soțul meu. Avea de două zile febră foarte mare pe care am ascociat-o cu cu o problemă gastrică. Ne-am gândit că poate are o enterocolită sau o toxinfecție alimentară pentru că, atunci când avea orice fel de probleme cu stomacul, făcea și febră. Numai că mi s-a părut ciudat că era aproape a treia zi în care făcea febră și era febră foarte mare, aproape de 40 de grade. Atunci ne-am impacientat, am chemat salvarea, ne-au făcut testul de coronavirus, el a ieșit pozitiv, eu am ieșit negativ.

La mine au apărut simptomele după vreo 5 zile. Chiar mi se părea ciudat că mie îmi iesișe rezultatul negativ, pentru că stăteam în aceeași casă. Într-o zi făceam niște cartofi cu usturoi și mi-am dat seama că nu simt deloc mirorul de la usturoi, ceea ce e puțin ciudat. Am zic că e totul în capul meu, că mă gândesc prea mult la asta.

Am început apoi să testez tot felul de parfumuri pe care le aveam prin casă și care erau foarte, foarte puternice. Mi-am dat seama că nu simt absolut nimic, o senzație foarte ciudată. După care am început să gust tot felul de lucruri și mi-am dat seama că îmi pierdusem și gustul și era clar că între timp am devenit și eu purtătoarea acestui virus”, a declarat prezentatoarea stirilor ProTV.

Pierderea mirosului se numește anosmie și e este un simptom frecvent întâlnit în rândul persoanelor infectate cu coronavirus.

Cum au contactat virusul Andreea Esca și familia sa

Vedeta Pro Tv a spus și că nu crede că a contactat virusul de la celebra petrecere și că nu știe unde s-a îmbolnăvit, dar că a trecut prin momente de panică maximă.

”Fiecare om are o limită a lucrurilor pe care le poate duce. Eu atât am putut să duc. Nu sunt Dumnezeu, nu sunt un robot, sunt un om. Nu e niciun mister, niciun secret. Sunt un om extrem de extrovertit, știe toată lumea, doar că nu mi se părea normal ca eu să dau declaraţii într-un moment când eram foarte panicată”, a spus Andreea Esca.

”Habar nu avem de unde ne-am îmbolnăvit. Nu cred că e legat de acea petrecere. Nu mai este nimeni care a fost acolo să aibă un rezultat pozitiv. Putem lua de oriunde, oricând. Ne-am protejat cât am putut de mult. Aceste mici neglijențe ne pot costa”, a concluzionat Andree Esca având lacrimi în ochi.