Doi astronauți au ieșit în spațiu și instalează panouri solare pe Stația Spațială Internațională. Imaginile publicate de NASA

<1 minut de citit Publicat la 20:07 29 Oct 2026 Modificat la 20:07 29 Oct 2026

Noul sistem de panouri solare va fi cel de-al şaptelea sistem de panouri solare extensibile de pe ISS. Foto: captură X/NASA

Doi astronauți de pe Staţia Spaţială Internaţională (ISS) instalează panouri solare extensibile pe stația orbitală, relatează Agerpres. Ieșirea extravehiculară astronauților Anil Menon (NASA) și Joshua Kutryk (Agenţia Spaţială Canadiană) este așteptată să dureze în jur de șapte ore. NASA, agenția spațială a SUA, a difuzat imagini, în direct, de la misiune.

Ieşirea extravehiculară a început la ora 07:57 (ora coastei de est din SUA).

LIVE: NASA's Anil Menon and @csa_asc's Joshua Kutryk are setting up a new solar array outside the @Space_Station. Today's spacewalk is scheduled to start around 8am ET (1200 UTC) and run for about six and a half hours. https://t.co/xoJPYWty9Z — NASA (@NASA) October 29, 2026

Noul sistem de panouri solare, care urmează să fie instalate pe canalul de alimentare electrică 2A al staţiei orbitale, va fi cel de-al şaptelea sistem de panouri solare extensibile de pe ISS.



Ele vor furniza energie suplimentară pentru a susţine operaţiunile critice ale staţiei, inclusiv modificarea orbitei acesteia într-un mod sigur şi controlat, a precizat NASA.



Această ieşire în spaţiu este cea de-a patra pentru Anil Menon şi prima pentru Joshua Kutryk.





De asemenea, este cea de-a 285-a ieşire extravehiculară destinată asamblării, întreţinerii şi modernizării ISS, potrivit NASA.