NASA a dezvăluit imagini cu probele de pe asteroidul Bennu, aduse pe Terra: "Conțin apă și carbon"

Asteroidul Bennu conţine apă şi carbon, a anunţat miercuri NASA.

"Moleculele de apă şi carbon sunt exact genul de materie pe care ne doream să îl găsim", a declarat în cadrul unui eveniment organizat la Houston administratorul NASA, Bill Nelson.

"Acestea sunt elemente cruciale în formarea propriei noastre planete şi ne vor ajuta să determinăm originea elementelor care ar fi putut duce la apariţia vieţii", a mai spus el.

Misiunea Osiris-Rex a prelevat acest eşantion în 2020 de pe asteroidul Bennu, iar capsula care conţinea încărcătura a revenit cu succes pe Terra în urmă cu aproximativ două săptămâni.

