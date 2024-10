Oamenii de știință au descoperit, pentru prima dată, cum se curăță ”mizeria” din creier. Foto: Getty Images

Un nou studiu ar putea ajuta la explicarea modului în care creierul elimină deșeurile, precum cele care se acumulează și pot duce la boala Alzheimer.

Celulele creierului folosesc multe substanțe nutritive, ceea ce înseamnă că produc multă "mizerie". Oamenii de știință bănuiau de multă vreme că acest organ are un sistem special de eliminare a deșeurilor celulare, în special în timpul somnului, observând acest lucru la șoareci. Dar până acum, au avut doar dovezi indirecte că un sistem similar există și la oameni.

Acum, cercetătorii au descoperit în sfârșit această rețea de canale minuscule de curățare a deșeurilor în creierele oamenilor, datorită unui tip special de imagistică.

„Eram sceptic”, a spus Dr. Juan Piantino de la Universitatea de Sănătate și Științe din Oregon. „Aveam nevoie de această piesă pentru a spune că acest lucru se întâmplă și la oameni.”

Studiul a fost publicat în jurnalul Proceedings of the National Academy of Sciences, și citat de Associated Press.

Creierul este extrem de activ în timpul somnului. Un motiv ar putea fi acela că în timpul somnului are loc o curățare profundă. Acest lucru a atras atenția pentru că, pe lângă faptul că lipsa somnului tulbură gândirea, privarea cronică de somn este considerată un factor de risc pentru demență.

Cum se curăță creierul

Cu mai bine de un deceniu în urmă, oamenii de știință de la Universitatea din Rochester au raportat pentru prima dată descoperirea unei rețele pe care au numit-o „sistemul glimfatic”. Lichidul cefalorahidian folosește canalele din jurul vaselor de sânge pentru a pătrunde adânc în țesut și a transporta deșeurile până când acestea sunt eliminate din creier. Când șoarecii au fost injectați cu un compus principal responsabil pentru Alzheimer, numit beta-amiloid, acesta a fost eliminat mai repede în timpul somnului.

La acest moment nu se știe exact cum funcționează această rețea, deși unele cercetări au arătat că pulsarea vaselor de sânge ajută la deplasarea lichidului de curățare acolo unde este nevoie.

Totuși, a fost dificil să se găsească acest sistem la oameni. RMN-urile obișnuite pot detecta unele dintre aceste canale umplute cu lichid, dar nu arată funcția lor, a spus Piantino.

Astfel, echipa sa din Oregon a injectat o substanță de contrast în sângele a cinci pacienți care urmau să fie supuși unei intervenții chirurgicale pe creier și care aveau nevoie de o formă mai avansată de RMN. Substanța a evidențiat scanările și, după 24 până la 48 de ore, cercetătorii au observat că aceasta nu s-a mișcat aleatoriu prin creier, ci prin acele canale, la fel ca în studiile anterioare la șoareci.

„Nu putem studia toate aceste întrebări injectând oameni”

Este adevărat că este un studiu mic, dar potențial important, despre care Dr. Maiken Nedergaard de la Rochester a prezis că va spori interesul în legătura dintre curățarea deșeurilor din creier și sănătatea oamenilor.

Totuși, pentru a testa dacă un somn mai bun sau alte tratamente ar putea cu adevărat stimula curățarea deșeurilor și îmbunătăți sănătatea, „trebuie să fiu capabil să măsor funcția glimfatică la oameni”, a adăugat Dr. Jeff Iliff de la Universitatea din Washington, care a ajutat la pionieratul cercetării privind eliminarea deșeurilor. Întrebarea este dacă noul studiu ar putea indica metode de măsurare a acestui lucru.

Somnul nu este singura întrebare. De exemplu, studiile pe animale arată că un vechi medicament pentru tensiunea arterială ar putea îmbunătăți funcția glimfatică, iar Iliff și colega sa, Dr. Elaine Peskind, urmează să studieze acest lucru la anumiți pacienți.

Medicii susțin că sunt necesare studii suplimentare mai mari pe oameni sănătoși, iar Piantino, al cărui laborator se concentrează pe sănătatea somnului, dorește să găsească un test mai simplu și mai neinvaziv.

„Nu putem studia toate aceste întrebări injectând oameni”, a spus el.