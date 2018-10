Semnale radio din spațiu, depistate de un radiotelescop. ”Au originea în altă zonă a spațiului cosmic”

foto: Pixabay.com

O echipă de cercetători din statul Western Australia a detectat, pe parcursul unui an, cu ajutorul unui radiotelescop, 20 de semnale radio misterioase, care poartă denumirea de "impulsuri radio rapide" (FRB- fast radio burst), aproape de două ori mai multe decât numărul identificat la nivel global de la descoperirea acestui fenomen, în 2007, potrivit dpa.



Oamenii de ştiinţă australieni au identificat cel mai apropiat şi cel mai strălucitor "impuls radio rapid" detectat până în prezent, potrivit descoperirilor publicate joi în revista ştiinţifică Nature.



"Folosind noua tehnologie de la Australia Square Kilometre Array Pathfinder, am demonstrat, de asemenea, că semnalele radio au originea mai degrabă în altă zonă a spaţiului cosmic decât în galaxiile învecinate", a precizat Ryan Shannon de la Swinburne University of Technology, citat joi de agenţia germană de presă.



Un impuls radio rapid (FRB) este un flash puternic de energie care provine din afara galaxiei noastre şi durează doar câteva milisecunde.



Cercetătorii nu ştiu ce anume produce aceste unde radio misterioase sau din ce galaxii provin, dar spun că fenomenul implică o cantitate extraordinară de energie, echivalentă cu energia produsă de soare într-un interval de 80 de ani.



Unul dintre autorii studiului, Jean-Pierre Macquart, de la Curtin University, spune că impulsurile călătoresc miliarde de ani şi trec din când în când prin nori de gaz.



"De fiecare dată când se întâmplă acest lucru, diferitele lungimi de undă care alcătuiesc un impuls sunt încetinite în mod diferenţiat", a spus cercetătorul.



"În cele din urmă, diferitele lungimi de undă ale semnalului ajung la telescopul de pe Terra în momente diferite, asemenea înotătorilor la linia de finish", a adăugat omul de ştiinţă.



"Monitorizarea sosirii diferitelor lungimi de undă ne oferă indicii despre cantitatea de materie pe care a parcurs-o semnalul în călătoria sa".