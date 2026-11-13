SpaceX încearcă o premieră în spațiu. Elon Musk vrea să recupereze ambele trepte ale celei mai mari rachete din lume

2 minute de citit Publicat la 12:02 13 Noi 2026 Modificat la 12:02 13 Noi 2026

Această rachetă vopsită în negru și argintiu, înaltă de 124 de metri, este cea mai mare și mai puternică realizată vreodată. Foto: Getty Images

Compania americană SpaceX, condusă de Elon Musk, va încerca vineri și sâmbătă să recupereze, în premieră, cele două trepte ale mega-rachetei sale Starship, o provocare tehnică imensă, indispensabilă pentru ca un astfel de vehicul spațial să fie complet reutilizabil, transmite AFP, potrivit Agerpres.

Concepută pentru a efectua zboruri către Lună și Marte și pentru a transporta sateliți, precum centre de date, în spațiu, această rachetă vopsită în negru și argintiu, înaltă de 124 de metri, este cea mai mare și mai puternică realizată vreodată.

Deși SpaceX a reușit deja de trei ori să recupereze treapta inferioară, propulsorul numit Super Heavy, compania nu a încercat niciodată această manevră periculoasă cu treapta superioară, Starship, de la care provine numele întregii rachete.

Pentru acest al 15-lea zbor de test, programat de vineri până sâmbătă, compania intenționează să facă față provocării recuperând, una după alta, cele două trepte ale giganticului lansator, dintre care una va călători pe orbită.

Lansarea este programată de la baza texană a companiei, vineri, începând cu ora locală 16:45 (22:45 GMT), pentru un zbor de peste 22 de ore.

Autoritatea americană de reglementare a aviației (FAA) trebuie, însă, să-și dea acordul, notează AFP.

După decolare și separarea celor două trepte ale rachetei în aer, SpaceX intenționează să recupereze în mod controlat treapta inferioară care propulsează ansamblul.

Aceasta se va întoarce la rampa de lansare, situată pe coasta texană de la granița cu Mexicul, și va fi prinsă între brațele mecanice gigantice care o vor imobiliza, o manevră spectaculoasă prevăzută să aibă loc la șase minute și 35 de secunde după începerea zborului.

Treapta superioară a rachetei își va continua traiectoria pentru a ajunge pe orbita terestră. Aceasta va lansa 26 de sateliți destinați să completeze constelația SpaceX de internet prin satelit, Starlink. Dacă totul decurge conform planului, nava va efectua aproximativ 14 rotații în jurul Pământului înainte de a reveni, sâmbătă, la locul de lansare.

Cu toate că, la prima vedere, operațiunea pare similară, această a doua recuperare va fi mai complexă, deoarece nava spațială va coborî mult mai rapid și de la o altitudine mult mai mare.

SpaceX va încerca, însă, aceste manevre doar dacă primesc undă verde, deoarece pierderea controlului asupra uneia dintre treptele rachetei s-ar putea dovedi extrem de periculoasă.

Însă, dacă operațiunea va avea succes, „acest lucru va constitui un progres major”, după cum a explicat pentru AFP Clayton Swope, de la Centrul de studii strategice și internaționale (CSIS).

SpaceX, compania celui mai bogat om din lume, a revoluționat deja sectorul spațial mondial cu rachetele sale Falcon, parțial reutilizabile. Însă, cu Starship, aceasta încearcă să „realizeze Sfântul Graal al lansărilor spațiale, și anume să obțină un vehicul complet reutilizabil, lucru pe care nimeni nu a reușit cu adevărat să-l realizeze până în prezent”, a notat expertul.

O astfel de reutilizare rapidă ar permite companiei să realizeze economii semnificative și să accelereze ritmul lansărilor. Cu atât mai mult cu cât SpaceX trebuie să recupereze întârzierea acumulată în proiectarea acestei mega-rachete, pe care NASA mizează în special pentru programul său Artemis către Lună.

După o listare la bursă de mare rezonanță, în iunie, compania a realizat cu succes în septembrie primul zbor orbital al navei Starship, care a fost însă scurtat din cauza unei probleme la motor. De asemenea, compania investește masiv în construirea altor baze de lansare pentru mega-racheta sa, în Louisiana și Florida.

Mai sunt de depășit, însă, și alte provocări tehnice, în special transferul de combustibil pe orbită, înainte ca Starship să fie pregătită pentru călătorii către Lună sau chiar către Marte.