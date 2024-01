Temperatura ideală din casă, în sezonul rece. Diferă în funcţie de vârstă şi starea de sănătate

Sezonul rece vine cu provocări pentru cei mai mulți dintre români, având în vedere costurile ridicate pe care aceștia trebuie să le plătească pentru a avea căldură în apartamente. Pentru a reduce costurile, este tentant să folosiți mai puțin încălzirea sau să o setați la o temperatură mai scăzută.

Sursa foto: Getty Images I SBenitez

Energy Saving Trust recomandă să vă încălziți casa la 18 până la 21 de grade Celsius în timpul iernii. Și Organizația Mondială a Sănătății (OMS) sugerează că 18 grade este temperatura ideală pentru oamenii sănătoși și bine îmbrăcați. Ambii sunt de acord că aceasta este și temperatura ideală pentru dormit.

În practică, ar trebui să vă încălziți casa în funcție de vârsta și starea de sănătate. OMS sugerează 20 de grade ca temperatură ideală pentru bătrâni, tineri sau bolnavi. Pentru adulții sănătoși, ar trebui să vă încălziți casa la o temperatură confortabilă a camerei.

În cazul bebelușilor, se recomandă o temperatură mai scăzută. Acest lucru se datorează faptului că riscul de SIDS (sindromul morții subite a sugarului) este mai mare pentru copiii care se simt prea cald. Se recomandă încălzirea camerei unui nou-născut la 16 până la 20 de grade.

Pentru persoanele vulnerabile, cum ar fi persoanele în vârstă, o schimbare a temperaturii camerei poate prezenta mai multe riscuri pentru sănătate. De exemplu:

O temperatură mai mică de nouă grade are potențialul de a duce la hipotermie

O temperatură între nouă și douăsprezece grade sau peste 24 de grade crește riscul de accident vascular cerebral și atac de cord

Care este temperatura ”legală”

Potrivit legislației în vigoare, Standardul SR 190-2: 1997, în cazul instalațiilor de încălzire, temperaturile interioare convenționale decalcul pentru locuințe prevede ca în camerele de locuit și holuri să fie o temperatură de 20 de grade Celsius, 18 grade C în vestibuluri, 22 de grade C în băi și dușuri, respectiv, 18 grade C în bucătării.

De altfel, unii specialiști recomandă ca în camera în care se doarme, temperatura să fie mai scăzută cu 2 grade față de camera de zi.

Ordinul 119/2014 privind normele de sănătate publică, Art. 17, alin. 7 prevede media minimă de 20 de grade Celsius, temperatura standard minimă de confort la nivel internațional.