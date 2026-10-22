A murit Tom Skerritt. Actorul american s-a remarcat în filme precum „Top Gun” și „Alien”

Actorul american Tom Skeritt a murit din cauze naturale, la 93 de ani, a anunțat familia sa. Foto: Getty Images

Tom Skerritt, actorul care a cucerit publicul atât pe marile ecrane, cât și la televizor în filme precum „Alien” și „Top Gun”, sau seriale precum „Picket Fences”, a murit la vârsta de 93 de ani, informează CNN.

„Deși lumea l-a cunoscut pe Tom prin cariera sa remarcabilă de actor, noi l-am cunoscut pentru umorul, curiozitatea, înțelepciunea, generozitatea și dragostea pe care le-a adus în viețile noastre”, a declarat familia actorului într-un comunicat. Skerritt a murit miercuri, din cauze naturale, a mai precizat comunicatul familiei.

Tom Skerritt a fost un actor cunoscut în special pentru aparițiile sale în filmele „Alien”, „Top Gun” și „Steel Magnolias” („Magnolii de oțel”), precum și pentru rolul său principal din serialul CBS „Picket Fences”, care a rulat între 1992 și 1996 și care i-a adus un premiu Primetime Emmy pentru cel mai bun actor principal.

Skerritt a început să joace în westernuri, la începutul anilor 1960, înainte de a deveni cunoscut în mega-hitul din 1970, al lui Robert Altman, filmul „MASH”, în care a interpretat rolul chirurgului Duke Forrest.

Dar rolul său din „Alien” din 1979, regizat de Ridley Scott, a fost cel care a contribuit decisiv la faima sa cinematografică. În această peliculă sci-fi/horror, Tom Skerritt l-a interpretat pe căpitanul Dallas.

În anii '80, Tom Skerritt a mai jucat în filme precum „The Dead Zone” și mai ales „Top Gun”, unde a interpretat personajul Viper, care la început nu se arată impresionat de tânărul pilot „Maverick”, interpretat de Tom Cruise, dar pe care ulterior, acceptă să îl ia sub aripa sa.