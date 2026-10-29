Halloween 2026. Semnificație și tradiții pe 31 octombrie: Puțini știu că sărbătoarea are rădăcini europene vechi

3 minute de citit Publicat la 10:00 29 Oct 2026 Modificat la 10:13 29 Oct 2026

Sărbătoarea de Halloween are rădăcini europene vechi. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Halloween 2026 este sărbătorit sâmbătă, 31 octombrie, în Statele Unite și în numeroase alte țări, prin petreceri tematice, costume inspirate din personaje înfricoșătoare, dovleci sculptați și activități dedicate copiilor. Deși este asociată în special cu cultura americană, sărbătoarea are rădăcini europene vechi și a devenit, de-a lungul timpului, un eveniment popular și în România, unde sunt organizate petreceri, concerte și activități pentru copii.

Ce este Halloween și de unde vine sărbătoarea

Halloween este celebrat în fiecare an pe 31 octombrie, în ajunul Zilei Tuturor Sfinților, marcată în calendarul creștin occidental la 1 noiembrie. Denumirea provine din expresia engleză „All Hallows’ Eve”, care înseamnă „ajunul Zilei Tuturor Sfinților”.

Originile sărbătorii sunt asociate, în principal, cu festivalul celtic Samhain, practicat în urmă cu aproximativ 2.000 de ani în regiuni care corespund astăzi Irlandei, Regatului Unit și nordului Franței. Samhain marca sfârșitul sezonului recoltelor și începutul iernii. Potrivit credințelor celtice, în această perioadă, granița dintre lumea celor vii și cea a spiritelor devenea mai subțire.

De-a lungul secolelor, tradițiile păgâne s-au împletit cu sărbătorile creștine și cu obiceiurile locale. Halloween-ul modern s-a dezvoltat în special în America de Nord, unde imigranții irlandezi și scoțieni au contribuit la răspândirea unor practici precum sculptarea dovlecilor și deghizarea în personaje fantastice.

Astăzi, Halloween este mai ales o sărbătoare culturală și comercială, asociată cu distracția, creativitatea și decorurile tematice. Personajele inspirate din povești cu fantome, vrăjitoare, vampiri și monștri sunt printre cele mai cunoscute simboluri ale sale.

Semnificația și tradițiile americanilor pe 31 octombrie

În Statele Unite, Halloween este una dintre cele mai populare sărbători de toamnă, fiind marcată prin activități pentru copii și adulți, decorațiuni spectaculoase și evenimente organizate în cartiere, școli, parcuri și localuri.

Cea mai cunoscută tradiție este „trick-or-treating”, un obicei prin care copiii costumați merg din ușă în ușă și cer dulciuri. Expresia poate fi tradusă aproximativ prin „ne dați dulciuri sau vă facem o farsă”. În prezent, activitatea este organizată, de regulă, într-un cadru festiv, iar vecinii pregătesc bomboane și alte mici surprize pentru cei care le trec pragul.

O altă tradiție importantă este sculptarea dovlecilor. Aceștia sunt goliți, decupați cu fețe înfricoșătoare și iluminați cu lumânări sau surse de lumină electrice. Dovlecii sculptați, cunoscuți drept „jack-o’-lanterns”, sunt așezați la intrarea în case, pe verande sau în grădini.

Printre obiceiurile specifice Halloween-ului american se numără:

Costumele tematice: copiii și adulții se deghizează în vrăjitoare, vampiri, fantome, personaje din filme sau figuri din cultura pop.

copiii și adulții se deghizează în vrăjitoare, vampiri, fantome, personaje din filme sau figuri din cultura pop. Decorarea locuințelor: casele sunt împodobite cu pânze de păianjen artificiale, schelete, lilieci, dovleci și instalații luminoase.

casele sunt împodobite cu pânze de păianjen artificiale, schelete, lilieci, dovleci și instalații luminoase. Petrecerile de Halloween: sunt organizate evenimente private și publice, concursuri de costume și seri tematice în cluburi și restaurante.

sunt organizate evenimente private și publice, concursuri de costume și seri tematice în cluburi și restaurante. Casele bântuite: atracțiile amenajate special oferă experiențe interactive, cu decoruri înfricoșătoare și actori costumați.

atracțiile amenajate special oferă experiențe interactive, cu decoruri înfricoșătoare și actori costumați. Filmele horror: vizionarea filmelor de groază este o activitate populară în perioada premergătoare sărbătorii.

Halloween-ul are și o semnificație economică importantă în SUA, deoarece generează cheltuieli pentru costume, dulciuri, decorațiuni și divertisment. În același timp, tradițiile diferă de la o regiune la alta, iar unele familii preferă evenimentele comunitare sau activitățile adaptate copiilor.

Cum se sărbătorește în România: Evenimente de Halloween 2026

În România, Halloween a câștigat popularitate în special în rândul tinerilor și al familiilor cu copii. Pe 31 octombrie, cluburile, restaurantele, centrele comerciale și organizatorii de evenimente pregătesc petreceri tematice, concerte, parade de costume și activități recreative.

În 2026, data de 31 octombrie cade într-o sâmbătă, ceea ce permite organizarea mai multor evenimente pe parcursul weekendului. Bucureștiul și județul Ilfov se numără printre zonele în care publicul poate găsi petreceri, concerte și activități inspirate de atmosfera sărbătorii (lista poate fi consultată AICI).

Printre tipurile de activități organizate în această perioadă se numără:

Petreceri tematice în cluburi și localuri , cu DJ, decoruri specifice și concursuri de costume.

, cu DJ, decoruri specifice și concursuri de costume. Concerte și evenimente muzicale , organizate în spații de divertisment din București și împrejurimi.

, organizate în spații de divertisment din București și împrejurimi. Activități pentru copii și familii , precum ateliere creative, jocuri tematice și activități de sculptat sau decorat dovleci.

, precum ateliere creative, jocuri tematice și activități de sculptat sau decorat dovleci. Evenimente de weekend în aer liber, unde programul poate include petreceri, spectacole și alte experiențe dedicate Halloween-ului.

Programul concret, orele de desfășurare și condițiile de acces trebuie verificate în anunțurile organizatorilor, deoarece pot exista modificări de ultim moment.

Halloween-ul nu face parte dintre sărbătorile tradiționale românești, însă a devenit o ocazie de socializare și divertisment. În timp ce unii aleg petrecerile și costumele elaborate, alții preferă activitățile pentru copii, decorarea dovlecilor sau serile de filme horror.