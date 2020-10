TOP 4 perechi de incaltari care te vor ajuta sa arati bine in sezonul rece

In functie de criteriile mentionate, poti fi considerata o femeie care arata stilat sau una care opteaza pentru haine nepotrivite pentru constiutia sa.

Daca vrei sa iti alcatuiesti tinute care sa te scoata in evidenta, dar in acelasi timp sa fie actuale si in concordanta cu stilul tau personal, trebuie sa respecti cateva reguli: sa ai obiecte vestimentare in nuante neutre, cateva accesorii colorate, iar incaltamintea neaparat variata!

Uite 4 perechi de incaltari care te vor ajuta sa iti creezi tinute superbe:

Bocancii

Stilul lor army este extrem de versatil si o sa te ajute sa alcatuiesti atat tinute sexy, cat si clasice. Un pulover din casmir, o pereche de blugi si niste ghete de dama tip bocanc vor arata foarte stylish. De asemenea, daca le asortezi cu o fusta scurta din piele si ciorapi mati, vei obtine un look senzual.

Cizmele peste genunchi

Acest model este uneori evitat de femei deoarece pare extrem de greu de asortat. Mereu intervin intrebari: unde sa le port, cu ce sa le combin, daca par prea sexy la birou?! Stilistii spun ca cizmele peste genunchi sunt extrem de versatile si pot fi un accesoriu chic atat in club, cu o rochie scurta, cat si in timpul zilei, cu o pereche de blugi skinny si un pulover in culoarea anului 2020, supradimensionat.

E important sa tii cont de forma corpului tau si sa nu accentuezi partile care te dezavantajeaza. Daca esti mai plinuta, nu vei arata bine cu o fusta foarte scurta si cizme peste genunchi, insa vei fi foarte stylish intr-o pereche de jeansi in aceeasi culoare cu incaltarile si un pulover intr-o nuanta asemanatoare.

Specialistii spun ca minionele ar trebui sa evite cizmele peste genunchi pentru ca le vor face picioarele sa para scurte.

Botinele

Pentru o garderoba completa, trebuie sa ai si o astfel de pereche de incaltari! De ce? Pentru ca le poti purta atat primavara, cat si toamna, atat cu pantaloni creion, cat si cu orice model de fusta. In afara de trening, ai posibilitatea sa le asortezi cu aproape orice.

Ai grija doar sa alegi o culoare potrivita, pentru a le purta la cat mai multe obiecte vestimentare. Negru sau nuantele de crem si nude sunt mult mai simplu de asortat!

Cizmele medii

Acest model arata extrem de bine atat la tinutele de zi, cat si la cele de seara, important este sa le asortezi corect. Trebuie sa ai grija, in primul rand, la culoarea acestora, la model si mai apoi la constitutia ta. Daca esti o persoana cu o silueta tip para, o pereche de cizme pana sub genunchi si o fusta in clos te vor avantaja. Acest lucru este valabil si pentru persoanele minione.

Asadar, incaltamintea este extrem de importanta in crearea oricarei tinute. Opteaza pentru un model comod, de calitate, din piele naturala, care sa iti ofere confort si un stil rafinat!