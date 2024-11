Cum arată şi cât costă călătoria cu Orientul Express al Angliei. Trenul de lux are cinci rute, toate cu plecare din Londra

Numit Orientul Express al Angliei, trenul de lux va pleca din Londra și va traversa Somerset, Cornwall, Țara Galilor, inima Angliei, până în Lake Districtul lui William Wordsworth. Se va numi Britannic Explorer și va fi operațional din iulie 2025 datorită companiei Belmond, specializată în călătorii similare cu trenul, care nu întâmplător se laudă deja cu Venice Simplon-Orient-Express, Andean Explorer, Eastern & Oriental. Express, Royal Scotsman și British Pullman.

Vor fi unsprezece vagoane de cinci stele modernizate, având inclusiv două apartamente și chiar un spa în care turiştii se pot relaxa, iar pachetele de călătorie au două opțiuni: trei sau șase zile.

› Vezi galeria foto ‹



Pretul porneşte de la 11 mii de lire sterline (în jur de 13 mii de euro) pentru o călătorie completă de trei nopți, care include o cabină dublă, excursii, toate mesele, vin și băuturi alcoolice nelimitate la bord, inclusiv cocktailuri cu lichioruri artizanale și locale. Există două vagoane-restaurant elegante, numite Malva și Samphire. Meniul de la bordul trenului de lux este realizat de către bucătarul Simon Rogan, premiat cu stele Michelin.

The British Pullman is a luxury train offering day trips from London, featuring a classic interior that evokes the elegance of 1920s and 1930s trains. Passengers can enjoy afternoon tea while taking in the scenic countryside views



