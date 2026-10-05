Cum vrea un antreprenor să construiască un hotel pe Lună până în 2032

Camerele de la hotelul GRU Space de la Lună sunt deja disponibile pentru a fi rezervate. Sursa foto: Hepta

Un antreprenor din industria spațială are un plan ambițios pentru următorii ani: construirea unui hotel pe Lună și transformarea satelitului natural al Pământului într-o destinație pentru turiști.

Skyler Chan, CEO al companiei americane GRU Space, spune că proiectul ar putea deveni realitate după o serie de misiuni de testare, iar primii turiști ar putea ajunge pe Lună după 2032, dacă planurile vor fi respectate, potrivit BBC Sky at Night Magazine.

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Cum ar urma să fie construit hotelul de pe Lună

Potrivit lui Skyler Chan, tehnologiile de bază necesare pentru proiect există deja într-o anumită formă. Printre acestea se numără habitatele gonflabile, sistemele de susținere a vieții, roboții autonomi și vehiculele capabile să aselenizeze.

Planul GRU Space este să folosească aceste tehnologii etapizat, fără să încerce să construiască dintr-o dată o așezare lunară de mari dimensiuni.

Prima versiune a hotelului ar urma să fie construită pe Pământ, apoi transportată pe Lună. Odată ajunsă la suprafața satelitului, structura ar fi desfășurată și umflată cu ajutorul roboților.

Potrivit proiectului prezentat de Chan, această soluție ar permite obținerea unui volum locuibil cât mai mare, reducând în același timp masa care trebuie transportată de pe Pământ.

Ulterior, compania intenționează să folosească din ce în ce mai mult regolitul lunar, adică rocile și praful de la suprafața Lunii, pentru construirea unor structuri exterioare rigide. În acest fel, o parte tot mai mare a hotelului ar putea fi realizată din materiale disponibile chiar pe Lună.

Primele teste ar urma să aibă loc înainte de sosirea turiștilor

GRU Space spune că nu va trece direct la construcția hotelului destinat turiștilor. Planul este ca fiecare misiune să testeze o parte a tehnologiei și să ofere informații pentru următoarea etapă.

Compania intenționează să înceapă primele teste în jurul anilor 2029-2030, iar primii oaspeți ar putea ajunge pe Lună după 2032, dacă proiectul va evolua conform planului.

Ideea este ca dezvoltarea să înceapă cu misiuni robotice și să avanseze treptat către misiuni cu oameni.

GRU Space susține că nu este nevoie de tehnologii bazate pe principii fizice complet noi. Compania mizează pe tehnologii care există deja și care ar urma să fie adaptate și dezvoltate pentru condițiile de pe suprafața Lunii.

Cât costă o rezervare la hotelul care încă nu există

În timp ce proiectul este încă în faza de dezvoltare, GRU Space a început deja să accepte rezervări.

Sumele solicitate pentru rezervare sunt cuprinse între 250.000 de dolari și 1 milion de dolari. Aceste sume nu reprezintă însă bilete propriu-zise pentru o călătorie pe Lună, ci depozite sau contribuții financiare destinate susținerii dezvoltării companiei.

Infrastructura necesară pentru hotel nu există în prezent, iar compania nu a stabilit o dată fermă pentru lansarea proiectului. Tocmai de aceea, rezervările sunt făcute pentru un proiect aflat încă în faza de dezvoltare.

Cum ar arăta experiența pentru turiști

Viziunea lui Skyler Chan este ca viitorii clienți să nu meargă pe Lună doar pentru o vizită scurtă. Aceștia ar urma să poată locui efectiv într-un habitat construit pentru oameni, să doarmă și să se trezească pe suprafața Lunii, să privească Pământul de acolo și să iasă în exterior pentru a explora peisajul lunar.

Potrivit antreprenorului, un astfel de hotel ar reprezenta însă doar primul pas. Odată ce oamenii vor putea fi susținuți în siguranță pe Lună, infrastructura ar putea fi extinsă prin construirea unor drumuri, depozite, sisteme energetice și facilități industriale.

În viziunea GRU Space, Luna ar putea deveni astfel un punct de plecare pentru dezvoltarea unor viitoare așezări umane și pentru misiuni către Marte.

Proiectul este unul extrem de ambițios, iar compania însăși îl prezintă ca pe un proces care trebuie demonstrat etapă cu etapă. Pentru moment, hotelul lunar rămâne un proiect aflat în dezvoltare, iar obiectivul anunțat este ca primele misiuni de testare să pregătească terenul pentru sosirea viitorilor turiști după 2032.

Cine este Skyler Chan și unde a mai lucrat

Skyler Chan este un antreprenor și inginer american, potrivit site-ului oficial al GRU Space. Absolvent al UC Berkeley, Chan a lucrat anterior la Tesla și la un proiect de imprimantă 3D finanțat de NASA și trimisă în spațiu.