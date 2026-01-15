O companie plănuiește să deschidă un hotel pe Lună. Camerele se pot rezerva de acum, cu 1 milion de dolari

Startup-ul Gru Space va începe primele teste pentru hotelul de pe Lună în 2029, dar camerele sunt deja disponibile pentru a fi rezervate. Sursa foto: Hepta

Startup-ul Gru Space va începe primele teste pentru hotelul de pe Lună în 2029, dar camerele sunt deja disponibile pentru a fi rezervate. O cameră costă între 250.000 și 1 milion de dolari.

Scopul companiei Gru Space este acela de a construi un habitat exclusivist pe satelit, clădirea finală fiind un hotel inspirat de Palace of Fine Arts din San Francisco. Cu toate acestea, trebuie menționat că, deocamdată, totul se află încă în ideile fondatorului star-upului Skyler Chan, relatează Corriere della Sera.

Primul pas în 2029

Pe site-ul de internet al start-upului puteți vedea următorii pași ai Gru Space către cucerirea Lunii. Deși ambițios, proiectul pare a fi bine definit în cadrul calendarului companiei și ar trebui finalizat în doar șase ani. Odată ce faza de testare va fi finalizată, vor începe lansările propriu-zise, ​​prima fiind programată pentru 2029. La acea dată, o sondă lunară presurizată va fi trimisă pentru a finaliza experimentele inițiale. În plus, aceasta va avea sarcina de a colecta probe de la suprafață pentru a le studia și a încerca să le transforme în elemente de bază.

2031 și 2032 sunt cei doi ani cheie

Abia în 2031 vom vedea primele aterizări ale unor module construite propriu-zis pe Pământ. Planul este de a trimite o structură mai mare și mai grea decât cea anterioară. Aceasta va fi gonflabilă și va servi drept prim test al unei clădiri spațiale. Va ateriza într-un crater lunar, o locație care, datorită formei sale, ar trebui să ofere o protecție optimă împotriva radiațiilor și a temperaturilor extreme. După obținerea și procesarea datelor necesare, primul hotel pentru patru persoane va sosi un an mai târziu. Cu siguranță nu va fi o unitate imensă de cinci stele, dar va fi un punct de plecare pentru acest nou tip de turism spațial. La fel ca modulul anterior, și acesta se va umfla singur odată ce va fi activat de la distanță. În ambele cazuri, și în planurile de extindere viitoare, cercetarea și studierea resurselor deja prezente în spațiu vor fi cruciale. Acest lucru va reduce costurile fiecărei lansări și va evita construirea întregului spațiu pe Pământ.

De ce să construiești un hotel pe Lună?

„Întrebarea nu este dacă vom deveni o specie interplanetară, ci când. De aceea, acest lucru nu va fi posibil până nu rezolvăm problema locuințelor ”, se arată pe site-ul Gru Space. Acest lucru nu este deloc surprinzător, având în vedere că directorul general Chan a spus că și-a dorit dintotdeauna să fie astronaut . Abia mai târziu și-a dat seama că poate duce oameni în spațiu, în loc să meargă el însuși acolo. CV-ul său se mândrește, de asemenea, cu un stagiu la Tesla ca programator de software pentru mașini și un proiect de cercetare finanțat de NASA , care a dus la construirea unei imprimante 3D, care a fost apoi lansată în spațiu.

Într-un interviu acordat pentru Arstechnica , acesta a declarat: „Dacă SpaceX construiește o modalitate de a ne duce acolo, va trebui să existe și un loc de vizitat sau locuri de cazare. Credem că, pentru a duce omenirea către Marte și Lună, aceasta va fi prima problemă care va trebui rezolvată.”