O companie din SUA face rezervări la un hotel pe Lună. Camere care încă nu există pentru un milion de dolari

Startup-ul Gru Space va începe primele teste pentru hotelul de pe Lună în 2029, dar camerele sunt deja disponibile pentru a fi rezervate. Sursa foto: Hepta

O companie americană aflată la început de drum, GRU Space, a anunțat că a început să accepte rezervări pentru un hotel pe Lună, deși proiectul se află încă în fază conceptuală, iar infrastructura necesară nu există în prezent, potrivit Interesting Engineering.

Sumele solicitate pentru „rezervare” variază între 250.000 și 1 milion de dolari, însă nu reprezintă bilete propriu-zise, ci mai degrabă depozite sau contribuții financiare care susțin dezvoltarea companiei. GRU Space nu a comunicat date ferme pentru lansarea proiectului, dar menționează că primele misiuni de test ar putea avea loc în jurul anilor 2029–2030, iar primii oaspeți ar putea ajunge pe Lună după 2032, dacă planurile vor fi respectate.

Hotelul ar urma să fie format din habitate gonflabile, similare conceptelor dezvoltate anterior de NASA și Bigelow Aerospace. Aceste structuri ar fi proiectate pentru a rezista radiațiilor, micrometeoriților și variațiilor extreme de temperatură. Ulterior, ele ar urma să fie acoperite cu regolit lunar, praful de la suprafața Lunii, pentru protecție suplimentară. Accesul turiștilor s-ar face prin vehicule lunare operate de alte companii din industria spațială.

Deși ideea poate părea futuristă, unele tehnologii propuse sunt deja studiate. Habitatele gonflabile au fost testate anterior, iar utilizarea regolitului lunar ca material de construcție este analizată de ani de zile în cercetarea spațială. GRU Space susține că va urma un parcurs gradual, de la teste robotice la misiuni cu echipaj uman.

› Vezi galeria foto ‹

Cu toate acestea, proiectul ridică numeroase semne de întrebare. În prezent, nu există o industrie funcțională de turism lunar, nu sunt disponibile misiuni regulate cu echipaj uman spre Lună și lipsesc infrastructuri esențiale precum sisteme de salvare, evacuare medicală, comunicații sau cadre de asigurare.

Specialiștii atrag atenția că și marile agenții spațiale, precum NASA, care beneficiază de finanțări uriașe și decenii de experiență, nu au reușit încă să stabilească o bază permanentă pe Lună. În acest context, calendarul propus de GRU Space este considerat extrem de ambițios.

De asemenea, modelul de rezervare a stârnit scepticism, fiind perceput de unii analiști mai degrabă ca o metodă de promovare și testare a interesului public, decât ca un plan concret de operare. Compania nu deține în prezent rachete, module de aselenizare, sisteme de suport vital sau aprobări de reglementare, iar condițiile de returnare a sumelor plătite nu sunt clar precizate.