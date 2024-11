Doi soți din Cluj s-au mutat la țară și au construit un „cartier” idilic de căsuțe din lemn, în satul Breb din Maramureș

Roxana și Florin Vale au construit un „cartier” de casuțe din lemn, în satul Breb din Maramureș. Sursa foto: Mia Lungu

Soții Roxana și Florin Vale au reușit, în ultimii ani, să aducă festivalurile de muzică și evenimentele culturale în viața locuitorilor și turiștilor din satul Breb, poate unul dintre cele mai „instagramabile” locuri din Maramureșul de astăzi. Oamenii îi știu drept „familia cu Casa din Vale”, un „cartier” idilic format din căsuțe tradiționale de lemn, presărate de-a lungul unei străduțe unde, în urmă cu zece ani, nu treceau decât tractoare.

Totul a început în 2015, când cei doi locuiau în Cluj-Napoca. Ea avea un atelier de design vestimentar, iar el lucra într-o corporație. Aveau amandoi un pic peste 30 de ani și credeau că și-au găsit locul acolo. Asta până când au descoperit satul maramureșean Breb.

Cei doi au povestit, în exclusivitate pentru site-ul antena3.ro, cum au decis să se mute „la țară”, să își întemeieze acolo o familie și să crească un proiect atât de amplu și de diferit față de tot ce fusese construit până atunci în zonă: un hub cultural la sat. De altfel, Roxana locuise numai la oraș și nu ar fi crezut niciodată că va ajunge să locuiască într-un sat și să organizeze festivaluri cu sute de participanți.

› Vezi galeria foto ‹

În ultimii ani, familia lor s-a mărit cu două fetițe, Iza de 6 ani și Nina de 8 ani, care se bucură de o copilărie în armonie cu natura, și cu nouă căsuțe, unele restaurate, altele construite de la zero.

„Noi locuiam de mulți ani în Cluj, unde credeam ca ne-am stabilit, că ne-am găsit locul, asta până când am descoperit satul Breb, în 2015. Eu aveam un mic atelier de design vestimentar, un proiect de streetwear, iar Florin lucra într-o multinațională.”, povestește Roxana.

„A fost dorința lui Florin să salveze, să restaureze și să renoveze o casă de lemn cu arhitectură tradițională maramureșeană, iar eu m-am alăturat cu entuziasm. Florin e născut în Baia Mare și adesea trecea pe lângă Breb și chiar se oprea să se bucure de panorama spectaculoasă de pe coastă. Dar niciodată nu și-a imaginat că va ajunge să locuiască acolo, alături de familie.

Foarte pe scurt, după o investiție eșuată într-un teren achiziționat în Săpânța pentru a ne începe proiectul, "grație " vânzătorului de rea credință care ne vânduse un teren străbătut de o magistrală de gaz, Florin a găsit un anunț pe internet pentru un teren de vânzare în "acel" sat pe care îl privea de pe drum. Eu eram în Cluj, mi-a trimis o poză și am știut atunci amândoi că acela este un loc special, locul nostru. Au urmat excursii la Breb, unde am explorat satul, am cunoscut oamenii, în calitate de turiști, iar mai apoi am început demersurile pentru strămutarea și renovarea primei case, Casa din Vale.”, a împărtășit Roxana.

Adaptarea la viața satului, după peste 30 de ani de locuit într-un oraș mare

„Pentru mine personal, Breb a devenit treptat cel mai bun loc din lume, pentru nucleul familiei noastre, pentru a ne crește copiii, pentru noi doi, pentru a ne conecta cu natura, pentru a trai frumos și fără grabă, pentru hobby-urile noastre și pentru a ne dezvolta și în direcția organizării de evenimente culturale.

Și Breb a crescut în sufletul meu treptat, zi de zi, anotimp după anotimp. Inițial, după ce am decis să ne mutăm aici, după ce entuziasmul și adrenalina s-au risipit ușor, m-am confruntat cu bezna care se lasă după înserare, un aspect specific satelor, pe care nu-l mai cunoscusem până acum, eu neavând nici cel mai mic contact cu mediul rural înainte de Breb.

Inițial m-am simțit copleșită și de liniștea nopții care era covârșitoare, fiind obișnuită cu zgomotul fără de oprire al orașului. Dar împreună am găsit soluții și "gospodăria" noastră este acum cea mai luminată, pentru că am pus ghirlande de beculețe și serile le-am animat cu evenimentele pe care le orgnizăm.

Brebul din 2015 era timid, avea cărări nebătute și vreo șapte pensiuni. Localnicii se mirau și se bucurau când te vedeau ulițe si voiau să afle tot. Acum, pe final de 2024, Breb e dinamic, are parte de multe aprecieri, este instagramabil, dar nu și-a pierdut farmecul. Are peste 60 de unități de primire turiști, dar încă este vizitat de acei călători nomazi cu aparatul foto la gât, care se trezesc la ora 6:00 pentru a prinde cea mai faină lumină care străpunge gardurile de lemn.”, povestește Roxana.

Hub cultural la sat: Roxana și Florin organizează, la Breb, în fiecare an, Festivalul Fest-în-Vale

„Breb are acum un festival (Fest-in-Vale), dar este satul din Maramureș cu cele mai multe case vechi de lemn. La Breb vine caravana filmelor TIFF, la Casa din Vale, dar localnicii merg în port popular duminica, la slujba, și țin toate sărbătorile religioase. Breb se mișcă, avansează, dar în același timp pare blocat în timp.

Breb a fost vizitat cu ani în urmă de către Regele Charles, iar acum fundația patronată de el are doua case în centrul satului. Breb este un mister și întotdeauna am spus ca are ceva magic.” a mai spus ea.

Caravana TIFF, teatru pentru copii, Romanian Science-Fiction Fest, concerte și lansări de carte: toate în satul din Maramureș

Serile cu ceterași, Caravana Tiff, Fest-în-Vale, teatru pentru copii, ateliere, tabere de creație, Romanian Science-Fiction Fest, evenimentele Eco MM și WWF România, taberele SPOR (Școala Pentru Oameni Responsabili), concerte, Târgul de Crăciun, lansări de carte, târguri cu artizani și meșteșugari, sunt doar o parte dintre activitățile găzduite de Roxana și Florin la Casa din Vale.

„Participanții sunt de peste tot. Au venit și francezi, polonezi și portughezi special pentru Fest-în-Vale. Oamenii rămân foarte impresionați că găsesc așa ceva aici. Îmi amintesc o familie de parizieni simpatici cu care am stat la povești într-una din serile în care am avut ceva organizat aici. Erau atât de entuziasmați și încântați că au luat parte spontan la o serată culturală, unde au ascultat muzică, au dansat, au socializat, unde am împărtășit cu toții un moment pe care n-ai cum sa-l uiți.”, spune Roxana.

Scurt inventar al căsuțelor din „cartierul” Casa din Vale Breb

Roxana a trecut în revistă cele nouă căsuțe și a descris modul în care fiecare a prins contur, treptat, pe parcursul ultimilor ani.

În total sunt 9 case, cu tot cu cea în care locuim noi, căsuța noastră de lemn vechi, de lângă marele nuc.

Toate casele sunt aduse din Breb, mai puțin Casa Faină care a fost adusă de la 50 km depărtare, din satul Rozavlea.

Casa din Vale am finalizat-o în decembrie 2016 și a început sa primească oaspeți de pretutindeni din lume, apoi a crescut-o pe Casa Faină, "sora mai mica".

Cele două case au crescut mai apoi Șura lu Costan, cea care ne-a fost nouă prima casă în care am locuit trei luni când ne-am mutat în Breb, alături de Nina, care avea doar 10 luni pe atunci.

A urmat Casa Călina, în care am locuit alte 7 luni, o casă care emana o energie foarte bună, ca mai apoi sa ne mutam în casa în care locuim și azi.

În continuare, Florin și echipa de meșteri din sat, (pentru că a învățat de la ei să lucreze cu casele din lemn vechi și a contribuit activ la toate casele noastre) au refăcut Casa cu Dor, o casa căreia i-am purtat dorul, dar ne luaseră gândul de la ea. Însă, după ceva timp, am reușit s-o cumpărăm

Apoi a fost Casa Nouă, singura noastră casa din lemn nou, dar care păstrează arhitectura specifica zonei, pentru ca intenția noastră a fost, poate, să dăm un restart, un exemplu că este posibil să construiești o casă cu arhitectură tradițională maramureșeană și din lemn nou, de la zero

A urmat Casa cu Drag, la care chiar s-a lucrat cu drag și cu spor

Apoi Biblioteca, un spațiu care ne place tare mult, unde ne întâlnim cu prieteni la un pahar de vin și-o poveste, unde au artiștii de la Fest-in-Vale un fel de backstage, unde ținem petrecerile de Revelion, unde Florin pictează și eu croiesc hainele, unde facem colaje cu fetele noastre, unde stam lângă sobă și ne jucam cu Whoabi, cățelușa noastră iubită

În acest „mini satuc” am inclus și două scene: cea mică, din Grădină Culturală, și cea mare, pentru concerte din Grădina MagicLandBreb.

Case tradiționale din lemn, realizate de meșterii moroșeni

Florin l-a întâlnit pe Vasile Pop în sat, chiar lângă locul de unde s-a adus Casa Din Vale și a lucrat cu el la toate proiectele, dar pe parcurs li s-au mai alăturat alți meșteri din sat. Lucrurile s-au mișcat repede.

„Asa este Florin, el e super pragmatic și-și organizează munca foarte bine, eu sunt artistă și la mine se mai lungește procesul”, poveșteste Roxana, amuzată. „În medie, într-un an am finalizat 1,4 case, cam acesta a fost ritmul.”

Mobila, decorațiunile, accentele, sunt, în parte, strânse din Cluj, de la diverse târguri. Cei doi le aveau depozitate într-un colț al apartamentului pe care-l numeau "Muzeul Satului". O parte au fost găsite în case și recondiționate de ei, iar altele au fost cumpărate de la localnici.

Obiecte recondiționate, cu valoare deosebită

Întrebată dacă vreunul dintre obiectele de lemn recondiționate are o valoare specială pentru ea, Roxana și-a numit preferatul:

„Este vorba despre primul blidar pe care tanti Lenuța, la care ne-am găsit cazare când eram simpli turiști, ni l-a făcut cadou. Era un blindat vechi și s-a mirat că ne place. Era piatra de temelie a Casei din Vale, știu că l-am cărat în sat până la terenul nostru. Era greu și plin pe praf. Apoi l-am pus pe pământ și l-am curățat și ne-am apucat amândoi să-l pictam.”, spune ea.

Cum este copilăria la sat, în Maramureș, pentru fetițele soților Vale

Deși unii părinți care își cresc copiii la oraș cred că viața la sat ar putea însemna o piedică în educația celor mici, pentru Roxana și Florin, au existat, până acum, soluții. Școala fetelor este la doar 7 kilometri, în Ocna Șugatag, iar ele sunt luate în fiecare dimineață de microbuz și duse la cursuri.

Dacă ne gândim la traficul din Cluj sau București și timpul petrecut în ambuteiaje, de sute de mii de părinți, în drumul spre școli și licee, reiese că Nina și Iza au acces mult mai facil la unitatea de învățământ decât mulți copii de la oraș.

„Ninei și Izei le place foarte mult Brebul, libertatea pe care o au aici, faptul că au patru pisici și un câine. Și, cu prima ocazie, și primul pui de pisică găsit, știu că au voie să-l aducă acasă. Le place mult să călătorească. La fel și nouă. Dar de fiecare dată când revenim acasă, suntem toți foarte fericiți..că ne-am întors.”

Ce provocări există în administrarea căsuțelor

„Echipa de la Casa din Vale” este formată doar din cei patru membri ai familiei. Astfel că Roxana cu Florin au învățat, de-a lungul timpului, cum să gestioneze diversele provocări care apar în administrarea căsuțelor și organizarea de evenimente.

„Provocări sunt la tot pasul. De exemplu, de Paște în fiecare zi a apărut câte o problemă. Într-una din zile a cedat centrala unei case, următoarea zi un boiler din altă casă, apoi canalizarea...A fost stres, dar găsești resurse pe moment.

Trebuie să te recalibrezi rapid. Noi doi am învățat să ne echilibrăm și să ne susținem pentru a găsi soluții. De fapt asta este și deviza familei, pe care fetele ne-o reamintesc și ele când ne vad preocupați de ceva: găsim soluții...

„Cel puțin 3 soluții”, așa m-a învățat mama, de când eram mică.”, a povestit Roxana, pentru antena3.ro.

„Am vrut să animăm zona, să facem satul cool pentru tineri”

„Am știut că vrem să animăm zona, să facem satul cool pentru tineri, pentru corporatiștii care s-au săturat de oraș, dar totuși vor acțiune. Am știut că vrem să-i aducem o extra sclipire fără a-i altera cea mai mare bogăție a sa: tradițiile.

Evenimentele pe care le organizăm aduc oamenii împreună, sunt benefice satului, fac acest tip de turism să fie sustenabil. Toată lumea are de câștigat de pe urma lor, completează această experiență, îi aduc exact sarea și piperul.

Nu dorim să ne extindem mai mult. Sunt suficiente case și vrem să le gestionam corect, să interacționăm cu oaspeții noștri, pentru noi e foarte bine așa. Cred că e foarte important să știi când să te oprești. Dorim să avansam în ceea ce privește activitatea Asociației Culturale Casa din Vale Breb.”, a mai împărtășit Roxana.