Gazdele Airbnb nu le mai pot cere oaspeților să strângă lenjeria de pat și să spele vasele. Cele șapte "reguli ale casei"

Gazdele Airbnb nu le mai pot cere oaspeților să strângă lenjeria de pat și să spele vasele. FOTO: Getty Images

Airbnb și-a modificat regulile pentru a limita ce le pot cere gazdele oaspeților, inclusiv în privința curățeniei. Potrivit ghidurilor actualizate, gazdele pot stabili acum șapte reguli standard ale casei, la care pot adăuga și alte solicitări "rezonabile", scrie BBC.

Airbnb precizează că oaspeții, care sunt obligați să plătească o taxă de curățenie, nu ar trebui să fie obligați să îndeplinească sarcini făcute în mod normal de personalul de curățenie, cum ar fi spălatul vaselor sau strânsul lenjeriei de pat.

Noile reguli se vor aplica tuturor rezervărilor făcute pe platformă începând cu 20 noiembrie.

"Regulile casei îi ajută pe oaspeți să înțeleagă ce așteaptă gazdele de la ei, dar comunitatea noastră ne-a semnalat că acestea pot fi confuze, împovărătoare și greu de gestionat", a comunicat Airbnb pentru BBC. "Prin urmare, le-am regândit astfel încât să fie mai ușor de găsit și mai clar de stabilit, împreună cu o nouă politică ce menține solicitările în limite rezonabile, fără surprize."

Conform noilor cerințe publicate pe site-ul Airbnb, gazdelor nu li se permite, în general, să le ceară oaspeților sarcini care "necesită efort sau timp semnificativ ori care ar fi realizate în mod obișnuit de personalul de curățenie, inclusiv strânsul lenjeriei de pe pat, ducerea gunoiului în afara proprietății sau spălarea și aranjarea vaselor".

Compania a precizat că poate acorda excepții în anumite situații. De exemplu, oaspeților li se poate cere să reducă durata dușului dacă la nivel local există restricții de apă din cauza secetei.

De acum înainte, regulile fiecărei proprietăți vor fi afișate mai vizibil pentru oaspeți și vor apărea și în mementourile de rezervare.

Contractele vor fi permise doar în situații limitate, inclusiv atunci când sunt impuse de lege sau de regulile asociației de proprietari.

Deși gazdele nu vor mai putea aplica amenzi, ele rămân în continuare cele care stabilesc regulile casei și solicitările, a transmis compania.

Dacă o solicitare a gazdei nu respectă politicile Airbnb, problema va fi semnalată, iar proprietarul va putea contesta decizia dacă nu este de acord.

De ani buni, oaspeții se plâng de sarcinile nerezonabile pe care erau obligați să le îndeplinească înainte de plecare, mai ales în condițiile în care plătesc deja taxe de curățenie.

Recent, au devenit virale pe TikTok clipurile publicate de Cassie și Jon, gazde Airbnb care își inspectează minuțios proprietatea din statul american Georgia după plecarea oaspeților, atrăgând atenția prin grija lor pentru detalii. Într-unul dintre videoclipuri, de pildă, cuplul îi acuză pe oaspeți că au "încălcat regulile casei" pentru că au lăsat telecomanda televizorului în alt loc decât trebuia.

Cei doi au fost criticați pentru regulile stricte și standardele ridicate, însă au răspuns că mesajul materialelor lor a fost înțeles greșit. Videoclipurile lor au inspirat și alți creatori de conținut să realizeze parodii despre gazdele excesiv de pretențioase.