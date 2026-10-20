Au vizitat 12 țări și nu au plătit deloc cazare. „Am salvat 24.000 de euro”. Cum călătoresc Konrad și Caro în timp ce fac economii

Konrad și Caro au vizitat 12 țări în care nu au plătit deloc cazare FOTO: housesittersguide.com

Konrad și Caro iubesc călătoriile și și-au făcut din ele un stil de viață. În ultimii trei ani, au vizitat împreună 36 de țări. În 12 dintre ele nu au plătit nimic pentru cazare și au stat în mai bine de 20 de locații. Cei doi și-au făcut calculele și spun pe site-ul lor că, în cele 12 țări, au economisit cu cazarea gratuită 24.000 de euro.

În schimbul cazării, cei doi au grijă de locuințele proprietarilor plecați, la rândul lor, în vacanțe și de animalele lor de companie. Sunt house-sitteri profesioniști, așa cum se prezintă, și spun că economisesc bani în timp ce călătoresc în jurul lumii. Povestea celor doi este extraordinară, la fel și felul în care s-au găsit unul pe celălalt.

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Konrad și Caro s-au cunoscut în Islanda

Konrad Warzecha era plictisit și epuizat profesional când s-a trezit în situația de a administra un hostel în Islanda. Născut în Australia din părinți polonezi, avea o dorință intensă de a explora lumea, care l-a purtat în călătorii timp de opt ani. În cele din urmă, în timpul pandemiei de Covid, a ajuns să facă voluntariat la o unitate de cazare din Selfoss, în apropiere de Reykjavik.

„Am început să fac renovări și lucrări de reconstrucție, dar până la urmă am ajuns să dețin afacerea”, povestește Konrad, în vârstă de 38 de ani, pentru Metro, din locuința actuală din Portugalia.

„Până în iarna anului 2021, muncisem timp de 18 luni fără întrerupere, fără să am nici măcar un singur weekend liber. Întâmpinam oaspeții, făceam curățenie, mă ocupam de administrare, eram mereu la telefon și mă ocupam de taxe. Aveam senzația că viața își pierduse sensul. Nu mai aveam energie și mă simțeam frustrat și nemulțumit”, explică el.

Apoi, Konrad a cunoscut-o pe Caro, o nemțoaică de 26 de ani, care se pregătea să devină profesoară, care era cazată la hostel.

Deși exista o „atracție reciprocă”, Caro avea un iubit acasă, iar Konrad nu s-a gândit la ea în termeni romantici. „Pentru mine, era doar un oaspete, iar eu eram gazda”, spune el.

Cu toate acestea, cei doi au păstrat legătura după ce Caro s-a întors acasă, discutând adesea despre pasiunea lor comună pentru câini și despre planurile de călătorie.

Câteva săptămâni mai târziu, când Konrad începuse să facă planuri pentru a închide hostelul timp de două săptămâni, oferindu-și astfel un cadou de Crăciun, Caro i-a spus că își dorește să se întoarcă.

Disperat să o revadă, Konrad i-a oferit cea mai bună cameră, iar aranjamentul s-a dovedit a fi „perfect”: el avea pe cineva cu care să vorbească în timp ce încerca să-și dea seama ce urma să facă, iar Caro beneficia de o vacanță gratuită.

„Eram ca doi colegi de apartament. Nu trebuia să am grijă de ea și nici să-i fac curățenie în cameră. Își pregătea singură mâncarea și, uneori, luam micul dejun sau prânzul împreună ori plecam să explorăm împrejurimile”, își amintește el.

La șapte zile după sosirea lui Caro, într-un interval de doar câteva ore a căzut un strat de zăpadă de un metru, blocându-i pe cei doi în cabană.

Au rămas înăuntru, s-au uitat la filme și au mâncat împreună în sala de yoga a hostelului, până când zăpada s-a mai potolit, după două săptămâni. Abia atunci Konrad a dus-o, în cele din urmă, pe Caro la aeroport, pentru a se întoarce acasă.

„Eram destul de trist. Nu aveam niciun plan să ne revedem. Fusese pur și simplu o vacanță minunată, spontană, pe care o petrecuserăm împreună”, își amintește el.

Apoi, într-o zi, Caro i-a trimis un mesaj în care îi spunea că se despărțise de iubitul ei.

„În acel moment, am sunat-o, iar ea mi-a spus că urma să se întoarcă să locuiască alături de familia ei. M-am bucurat, pentru că asta însemna că exista posibilitatea să se întâmple ceva între noi”, își amintește Konrad.

Cum a început aventura lor în jurul lumii

Konrad a început să-și restrângă treptat activitatea, iar în câteva săptămâni Caro a revenit în Islanda. În cele din urmă, cei doi s-au sărutat pentru prima dată la celebra stațiune balneară geotermală Blue Lagoon.

După ce Konrad a vândut hostelul, a mers să o viziteze pe Caro în orașul ei natal, Bochum, înainte de a călători singur prin Balcani și Polonia.

„Un hotel decent ar fi costat aproximativ 2.000 de euro pentru două săptămâni, într-unul dintre cele mai puțin interesante orașe. Așa că am căutat pe Google informații despre house-sitting și am găsit o locuință aflată la cinci minute de casa lui Caro. Era soluția perfectă”.

Dornici să exploreze lumea împreună, în luna următoare cei doi și-au cumpărat bilete spre Australia, au cumpărat o autorulotă și au călătorit timp de patru luni de-a lungul coastei de est, parcurgând o distanță totală de 19.000 de kilometri.

„Ne cazam la hoteluri, în locuințe închiriate prin Airbnb și în campinguri, dar era înghesuit să locuim tot timpul într-o dubă, iar din punct de vedere financiar, stilul acesta de viață nu avea sens”.

Astfel, după ce Caro și-a putut încheia studiile, în 2025, cei doi și-au continuat călătoria în jurul lumii, de data aceasta, ocupându-se de locuințele altor oameni în absența proprietarilor.

Noul stil de viață

De atunci, acest mod de a trăi a devenit stilul lor de viață.

În ultimii trei ani, au vizitat împreună 36 de țări, ocupându-se de locuințe în 12 dintre ele.

În restul timpului, se cazează la hoteluri și în locuințe de vacanță închiriate.

Veniturile lor provin din site-ul lui Caro, Caro’s Class, care îi ajută pe profesorii din Germania să înțeleagă sistemul de calificări profesionale, și din Housesitter’s Guide, ghidul gratuit creat de Konrad pentru cei care vor să afle mai multe despre house-sitting.

În ciuda stilului lor de viață nomad, Konrad spune că ei cheltuiesc mai puțin pentru călătorii decât cheltuiesc mulți oameni care rămân în același loc.

„Uneori ajungi să locuiești în case incredibile. Am stat o lună întreagă într-o cabană franceză din Alpi, cu vedere spre munți”, povestește Konrad.

„Aveam senzația că suntem în vacanță acolo, pentru că cele două pisici veneau în casă doar dimineața și după-amiaza, ca să mănânce ceva.

Le mângâiam puțin, iar în restul timpului eram liberi să explorăm lacurile și să ne bucurăm de o adevărată vară alpină - mergeam la brutărie și savuram produse proaspete. A fost extraordinar”.

„Am fost și în Elveția, o țară plină de vile luxoase și conace. Am locuit în locuri incredibil de luxoase, cu priveliști spectaculoase în toate direcțiile”.

Cei doi adoră oportunitatea pe care le-o oferă house-sittingul de a explora lumea și de a crea legături cu animalele, fiecare având propriile nevoi și personalitatea sa.

„Dacă vrei să fii un bun house-sitter, ai nevoie de trei calități: să comunici bine, să știi să ai grijă de animale și să fii o persoană curată și ordonată. Trebuie să respecți proprietatea celui care te găzduiește”.

De asemenea, își organizează zilele în funcție de nevoile animalelor și nu pleacă niciodată în excursii lungi atunci când au în grijă un câine.

Însă acest stil de viață nu este întotdeauna perfect.

„Am ajuns odată la o locuință din Grecia și am descoperit că era infestată cu paraziți. Au fost două săptămâni dificile. Ne-am trezit și noi cu purici, am făcut curățenie în mod obsesiv și a trebuit să amenajăm o zonă de carantină. Am fost mușcați de foarte multe ori”.

Cu altă ocazie, au avut grijă de un câine agresiv, care se repezea spre ei în dormitor. De asemenea, au fost nevoiți să eutanasieze o găină.

„Într-un loc din Portugalia, din păcate, a trebuit să eutanasiem o găină, pentru că era bolnavă și nu mai putea să meargă. Așa că, după ce am discutat cu proprietarii, am dus-o la veterinar. A fost un moment greu pentru noi, pentru că ținem cu adevărat la animalele de care avem grijă”, își amintește Konrad.

„Dar nu s-a întâmplat nimic atât de grav încât să ne facă să ne reconsiderăm decizia de a practica house-sittingul. Putem călători în toată lumea și locui în case superbe, fără să fim nevoiți să ne stabilim definitiv undeva. Este combinația ideală”.

În prezent, Konrad și Caro se află în Portugalia, unde se bucură de priveliști uluitoare asupra oceanului și sunt mulțumiți de viața lor, cel puțin pentru moment. Vor petrece șase luni în locuința în care stau acum, cu vedere spre munți, în timp ce proprietarul își petrece o parte din timp în Elveția.

Au urmărit de pe balcon o eclipsă solară pe care o poți vedea o singură dată în viață și o ploaie de meteoriți. De asemenea, plănuiesc să petreacă sărbătorile de Crăciun având grijă de o locuință din Franța.

„Oriunde am merge, avem senzația că ni se întâmplă ceva extraordinar”, adaugă Konrad. „Suntem atât de recunoscători că putem trăi acest stil de viață de milionari, călătorind în jurul lumii fără să ne țină nimic pe loc”.