O femeie a explicat cum și-a permis 13 vacanțe în 2024 pe care a plătit, în total, 3.000 de euro

Claire a avut 13 excursii de o zi în 2024 FOTO: Profimedia Images

O femeie din Marea Britanie, mamă a doi copii, spune că, în 2024, a avut, în total 13 vacanțe, pe care a cheltuit doar 2.600 de lire sterline, adică în jur de 3.000 de euro și asta fără a-și lua nici măcar o zi de concediu. A vizitat, între altele, Polonia, Franța, Germania, Spania, Elveția și chiar România.

Claire Howard, de 47 de ani, profesoară de engleză, a mărturisit că cele 13 vacanțe au fost, de fapt, excursii de o zi. Și-a făcut un plan și a trecut la fapte inspirată fiind de un grup de călătorii de pe Facebook.

Femeia avea teamă de zboruri cu avionul după o călătorie cu turbulențe de acum mai bine 20 de ani, dar anul trecut a vrut să-și învingă temerile. Astfel, și-a rezervat prima excursie de o zi de la Birmingham la Geneva, în luna ianuarie.

„După o noapte petrecută online, pur și simplu am rezervat o excursie. Am decis să merg singură, gândindu-mă: Dacă pot face asta, pot face orice. Dimineață, când m-am trezit și mi-am dat seama ce făcusem, am intrat în panică și am încercat să anulez. Dar taxa de anulare era de 40 de lire, iar zborul costase doar 42 de lire, așa că am decis să merg. Eram foarte anxioasă, dar și extrem de entuziasmată. Sentimentul de după, când m-am întors, a fost incredibil, eram într-o stare de euforie”, a declarat femeia pentru presa britanică.

Claire a decis să facă o schimbare în viața ei în urmă cu doi ani, când a suferit o histerectomie preventivă, după ce a descoperit că are gena BRCA1. După operație, a început să lucreze patru zile pe săptămână și a decis să-și abordeze teama de zbor în ziua liberă suplimentară.

„Ceea ce nu am vrut să fac a fost să-mi petrec ziua liberă gătind sau făcând curățenie. Și atunci am descoperit grupul Extreme Day Trips. Am decis că voi folosi ziua liberă pentru a face 12 călătorii în 12 luni. Voiam să mă forțez să mă urc în avion o dată pe lună. Zborul a devenit mult mai ușor, acum m-am obișnuit și este rutină”, spune ea.

Costurile zborurilor dus-întors au variat între 27 și 65 de lire și fiecare excursie a costat-o, în total, 180-200 de lire. A încercat să-și reducă toate costurile folosind diverse aplicații de reduceri.

Claire apreciază că a cheltuit aproximativ 2.600 de lire sterline pentru toate cele 13 excursii de o zi.

În 2025, Claire are de gând să mai facă șase excursii și deja a rezervat o călătorie la București.