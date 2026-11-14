Orașul-fantomă care este pustiu de mai bine de un secol. Cum arată locul în care au trăit cândva 10.000 de oameni

2 minute de citit Publicat la 23:45 14 Noi 2026 Modificat la 23:46 14 Noi 2026

Kayaköy este o așezare-fantomă din Turcia, pe locul unui fost orășel locuit în majoritate de greci. Sursă foto: CNN

Kayaköy, aflat în provincia Muğla din Turcia, este considerat un adevărat oraș-fantomă. În prezent, mai există o școală, o fântână în centrul localității și mai multe biserici. Una dintre ele oferă o priveliște spectaculoasă asupra Mării Egee. Cu toate acestea, de mai bine de un secol, locul este în mare parte pustiu, relatează CNN.

Orașul este cunoscut pentru arhitectura sa spectaculoasă, care include sute de case tradiționale cu ziduri de piatră și acoperișuri prăbușite care acoperă versanții dealului.

Străzile sunt înguste, iar ruinele de pe dealuri sunt acoperite treptat de vegetație. Însă, în ultimii 100 de ani, aproape că nu a mai existat niciun locuitor. Casele și clădirile abandonate mai sunt vizitate doar de turiști, care rămân fascinați de întreaga poveste a orașului.

Peisajul este însă deosebit de spectaculos în zilele senine de vară, dar și în anotimpurile mai reci, când ceața venită dinspre munți sau mare învăluie localitatea.

Un loc încărcat de istorie

Kayaköy este o așezare-fantomă din Turcia, pe locul unui fost orășel locuit în majoritate de greci. În trecut, orașul era cunoscut sub numele de Levissi și era o comunitate înfloritoare cu aproximativ 10.000 de locuitori creștini ortodocși greci, care trăiau alături de vecini musulmani turci.

Mulți dintre ei erau meșteșugari și trăiau în bună înțelegere cu fermierii musulmani turci din regiune.

Totul s-a schimbat însă în anii în care Turcia a devenit republică. Evenimentele din acei ani au dus la destrămarea comunității și la abandonarea localității.

Tensiunile cu Grecia vecină, după încheierea războiului greco-turc în 1922, au dus la expulzarea, de către ambele țări, a persoanelor care aveau legături cu cealaltă parte. În cazul localității Kayaköy, acest lucru a însemnat un schimb forțat de populație cu turcii musulmani care locuiau în Kavala.

„Grecii plângeau pentru că nu voiau să plece”

În prezent, printre puținii care au mai rămas în localitate s-au numărat bunicii lui Aysun Ekiz, a cărei familie conduce astăzi un mic restaurant lângă intrarea principală în Kayaköy, unde se servesc băuturi răcoritoare turiștilor care vin să viziteze orașul.

Ea a povestit că bunicii săi i-au povestit cum a arătat viața după ce comunitatea s-a destrămat.

„Grecii plângeau pentru că nu voiau să plece, mi-au povestit bunicii mei”, spune Ekiz, care acum vinde și bijuterii realizate manual vizitatorilor.

„Unii chiar și-au lăsat copiii în grija unor prieteni turci, crezând că se vor întoarce. Dar nu s-au mai întors niciodată”, a mai adăugat ea.

De asemenea, Jane Akatay, coautoarea cărții „A Guide to Kayaköy”, a declarat că unul dintre motivele pentru care orașul a fost abandonat ar fi putut fi „tristețea 'palpabilă' care planează asupra locului în urma evenimentelor tragice din anii 1920”.

Ea mai susține că natura a jucat, de asemenea, un rol important în dispariția elementelor construite de om.



„Au fost cutremure, au fost furtuni. Clima, vremea, furtunile... totul a avut un impact asupra acestui loc interesant”, a povestit aceasta.

„Și, de asemenea, de-a lungul anilor, mortarul care le ținea împreună s-a prăbușit, iar lucrurile se destramă dacă nu ai grijă de ele”, a mai adăugat Jane Akatay.

În prezent, turiștii care vor să viziteze orașul abandonat plătesc o taxă de trei euro la un mic chioșc situat pe drumul principal, înainte de a intra în Kayaköy.

De acolo, pot să se plimbe pe jos pe străduțele și aleile localității, uneori abrupte și denivelate. Indicatoarele de la intrare indică școala, bisericile și fântâna.