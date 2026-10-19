Cum arată „orașul fantomă” care vrea să devină noua capitală a Indoneziei. Doar 10.000 de oameni s-au mutat acolo

7 minute de citit Publicat la 23:14 19 Oct 2026 Modificat la 23:14 19 Oct 2026

Orașul IKN, sau Nusantara, se află la peste 1.200 de kilometri de Jakarta, în provincia Kalimantanul de Est. Foto: Getty Images

În pădurile tropicale din Borneo, un oraș nou-nouț prinde contur. Cu un palat prezidențial, birouri moderne, clădiri rezidențiale și drumuri largi și deschise, Nusantara este un oraș futurist, conceput să devină noua capitală a Indoneziei. Dar există o mare problemă: Orașul e liniștit. Aproape prea liniștit. Nusantara a fost proiectat să găzduiască 1,2 milioane de oameni până în 2029. Până acum, doar aproximativ 10.000 s-au mutat acolo, scrie ABC News Australia.

Nusantara este total opusul actualei capitale a Indoneziei, Jakarta. Metropola aglomerată, care găzduiește aproape 42 de milioane de locuitori, a fost declarată anul trecut cel mai populat oraș din lume, depășind Tokyo.

Problemele din Jakarta sunt bine documentate. Este cunoscută pentru calitatea slabă a aerului și traficul extrem de aglomerat, care se numără printre cele mai grave din lume. Există, de asemenea, îngrijorări cu privire la supraaglomerare: Jakarta are de 1,5 ori mai mulți oameni decât Australia, trăind într-un spațiu de aproximativ 1.200 de ori mai mic decât suprafața terestră a Australiei.

Dar cea mai mare problemă a orașului este că se scufundă.

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Aproximativ 40% din Jakarta se află sub nivelul mării, iar un dig maritim în nordul orașului servește drept linie de apărare împotriva inundațiilor.

Însă unele părți din nord sunt încă inundate în mod regulat în sezonul ploios. De-a lungul deceniilor, au existat numeroase propuneri de mutare a capitalei Indoneziei, încă din anii 1950.

Însă, în 2019, fostul președinte Joko Widodo, cunoscut sub numele de Jokowi, a lansat ambițiosul apel de a construi o nouă capitală strălucitoare în jungla din Borneo.

O utopie în junglă

Orașul IKN, sau Nusantara, se află la peste 1.200 de kilometri de Jakarta, în provincia Kalimantanul de Est. Nusantara este văzut un proiect menit să rămână una dintre principalele moșteniri politice ale lui Jokowi, care a fost foarte popular în timpul mandatului său de președinte.

A fost prezentat ca adevăratul centru al miilor de insule ale Indoneziei și un motor al creșterii economice viitoare. De asemenea, se aștepta să preia controlul de la factorii de decizie din Jakarta, centrați pe insula Java.

Construcția orașului forestier a început în 2022, cu scopul ca acesta să devină un centru pentru 1,9 milioane de locuitori până la centenarul Indoneziei, în 2045. Se estima că va costa aproximativ 45 de miliarde de dolari.

În 2024, Jokowi a sărbătorit Ziua Independenței Indoneziei la palatul nou construit din Nusantara, după ce orașul fusese parțial inaugurat și numit noua capitală. Dar multe se pot schimba în doi ani.

Jokowi a cheltuit aproximativ 43 de trilioane de rupii indieni, aproximativ 3,5 miliarde de dolari, pentru Nusantara în 2024. Însă, după ce președintele Prabowo Subianto a preluat funcția, bugetul anual al orașului a fost redus la 13 trilioane în 2025 și din nou la 6,3 trilioane în 2026.

Prabowo se prezentase ca un președinte care va continua agenda lui Jokowi, dar analiștii au observat o ruptură tot mai mare între cei doi bărbați. El a mutat părți mari din buget către politicile sale reprezentative, inclusiv un program național de mese școlare, și nu a vorbit prea mult despre dezvoltarea orașului Nusantara.

În discursul din 2025 despre starea națiunii, Prabowo a menționat acest lucru o dată. Anul acesta, nu a vorbit deloc despre asta.

Un articol din Agence France-Presse de anul trecut cita un oficial anonim implicat în construcția clădirii Nusantara, spunând că „Prabowo consideră că acesta nu este moștenirea sa”.

Când Prabowo a vizitat Nusantara la începutul acestui an, a stat doar o noapte în oraș. El a semnat un regulament prezidențial care își propune să facă din Nusantara „capitala politică” până în 2028, pentru a coincide cu finalizarea clădirilor oficiale.

Însă Curtea Constituțională a Indoneziei a decis anul acesta că Jakarta va rămâne capitala oficială până când Prabowo va semna un decret prezidențial suplimentar. Această decizie a stârnit discuții ample.

Ar deveni Nusantara o nouă capitală definitivă pentru 2 milioane de indonezieni? Sau ar deveni pur și simplu un centru pentru diferite ramuri ale guvernului.

Sau, ar putea fi chiar abandonată în 2028, în perioada premergătoare alegerilor din 2029.

Un experiment politic

În timp ce zona mai extinsă Nusantara, care include zeci de sate și subdistricte, are o populație de 147.000 de locuitori, mult mai puțini locuiesc în centrul orașului nou dezvoltat.

Blocurile rezidențiale nou-nouțe, împrăștiate în jurul orașului, găzduiesc aproximativ 1.800 de funcționari publici și personal de apărare și securitate. ABC a primit permisiunea de a vizita Nusantara de la Autoritatea Capitalei Nusantara, sau OIKN, care gestionează dezvoltarea orașului.

Pentru Ranty Wiyati, viața în Nusantara este o mare schimbare de ritm față de străzile aglomerate ale Jakartei.

„Nu poți nega că este liniște. Poate că nu este la fel de aglomerat ca Jakarta și nu există la fel de multe opțiuni de divertisment, dar asta e mai bine pentru sănătatea noastră mintală. Devenim creativi cu modalități de a evita rețelele sociale. Facem lucruri precum ținerea unui jurnal, vorbit între noi, organizarea de cluburi de carte”, spune ea.

OIKN angajează tineri precum Ranty pentru a se muta în Nusantara, în timp ce departamentele guvernamentale transferă încet lucrătorii în oraș.

„Am ales Nusantara pentru că m-am gândit că va fi un nou laborator viu pentru Indonezia”, a spus Ranty, repetând limbajul folosit de șeful OIKN, Basuki Hadimuljono.

„Sperăm că mai mulți funcționari publici vor putea fi relocați aici în curând pentru a face locul puțin mai animat”, a adăugat ea.

Se așteaptă ca, în următorii ani, să fie construite centre comerciale.

Oamenii pot bea apă direct de la robinetele din apartament, datorită sistemelor de filtrare instalate în tot orașul, lucru aproape imposibil de făcut în Jakarta.

Nusantara își propune, de asemenea, să fie mult mai ecologic decât Jakarta, datorită reciclării obligatorii și monitorizării consumului de apă și electricitate.

„E o adevărată rușine când oamenii numesc acesta un oraș fantomă sau vorbesc așa în presă. Nusantara este o oportunitate excelentă, în special pentru generația tânără, de a construi ceva mai ideal de la zero. Deși știm că nu sunt mulți aici acum, odată ce președintele se va muta aici, va fi un punct de cotitură major”, a spus Ranty

Însă, în timp ce oamenii din Nusantara rămân optimiști, unii din Jakarta se întreabă dacă proiectul va da roade.

Noul oraș ar putea deveni un „elefant alb”

Se aștepta ca cele 45 de miliarde de dolari pentru viziunea lui Jokowi să fie acoperite în proporție de 80% din investiții private, împreună cu 20% din cheltuieli guvernamentale.

Economistul Bhima Yudhistira de la CELIOS a declarat că interesul investitorilor a rămas scăzut din cauza condițiilor geopolitice, a creșterii ratelor dobânzilor și a riscurilor politice.

„Nusantara riscă să devină un «elefant alb»: un proiect costisitor cu impact minim. Ar putea ajunge să fie un activ imobilizat, deoarece bugetul statului ar putea fi suficient doar pentru întreținerea de bază a clădirii”, a spus el.

El a spus că lipsa de angajament a lui Prabowo și ruptura sa cu Jokowi au însemnat că proiectul a devenit acum un „joc de noroc politic”.

Expertul în politici publice Agus Pambagio a declarat că reducerile de finanțare și decizia instanței au încetinit, de asemenea, progresul.

„Se dezvoltă, dar nu este la fel de rapid ca înainte. Acestea sunt partide politice diferite, oameni diferiți sub președinți, stilul de conducere este diferit”, a spus Pambagio.

Agus se îndoiește că Nusantara va fi capitala Indoneziei până în 2028, dar oficialii OIKN rămân încrezători.

„După cum spune vechea zicală, câinii latră, dar caravana merge mai departe”, a declarat Alimuddin, directorul adjunct al OIKN.

„Până în ziua de azi, avem sprijin deplin din partea guvernului. Oare guvernul trebuie să spună în presă: «Susținem asta?» Nu este necesar. Cel mai important nu este să vorbești, ci să menții sprijinul financiar și construcția în funcțiune”, a spus el.

OIKN a declarat că investitori privați au angajat până acum 6 miliarde de dolari pentru Nusantara și că alte 10 miliarde de dolari au provenit din parteneriate public-private.

Mulți oameni așteaptă cu nerăbdare anul 2028 pentru a vedea dacă Prabowo va emite decretul prezidențial care va face din Nusantara capitala politică.

Pe măsură ce construcția continuă, o enormă sculptură din oțel, în formă de simbol național al Indoneziei, Garuda, o pasăre mică, înaripată, asemănătoare unui vultur, veghează asupra orașului.

Anul următor va fi unul crucial atât pentru investitorii locali, cât și pentru cei străini.