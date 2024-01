Despăgubirile pe care trebuie să le plătească un turist român după ce a stricat o canapea din locul de cazare

Uneori, vacanțele pot fi pline de neprevăzut. Prin urmare, orice eveniment neplăcut care are loc în locurile de cazare trebuie anunțat, iar turistul va plăti consecințele.

Sursa foto: Maria Korneeva / Getty Images

De un mic necaz a avut parte și un român care și-a rezervat cazarea pe booking. Acesta a distrus parțial canapeaua.

"Se dă următoarea problemă: Din greșeală, am ars cu fierul de călcat canapeaua din livingul unei cazări închiriate pe booking. Nu am ascuns dauna, chiar i-am arătat-o proprietarului la check-out.

Problema este că astăzi am primit o cerere de plată care din punctul meu de vedere este MULT prea mare față de daunele provocate. A mai pățit cineva? Cum putem proceda? Mulțumesc!", a scris acesta pe grupul Vacanțe do it yourself.

1.000 de euro pentru o pată pe canapea

Deși turistul a anunțat proprietarul despre incidentul neplăcut, pentru daunele aduse canapelei acesta i-a cerut 1000 de euro pentru a înlocui mobilierul stricat.

Situația a fost analizată și de internauți, care și-au dat cu părere în comentarii.

"O retapițare completă, cu toată sinceritatea, costă aproape cât o canapea nouă (dacă se dorește material bun, rezistent la uz, mai ales că-i vorba de o locație de închiriat), cât despre cârpeală, cred că nici dvs în calitate de viitor client nu v-ar plăcea la o cazare să găsiți un obiect/ echipament deteriorat/ cârpit și să vă mai coste și o căruță de bani/ noapte, corect?

Iar dacă v-ar fi cerut taxa de 100 lei, ce să facă cu această valoare? Și cârpeala costă mai mult…

Iar fie vorba așa între noi, ca potențiali clienți, NU călcăm rufe pe o canapea fără să ne asigurăm că avem un mijloc de protecție safe 100%. Eu nici măcar sau mai bine zis mai ales acasă n-aș face asta", a comentat cineva.